Jouluksi kotiin

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo toivoo, että al-Holin leirillä olevat suomalaiset haetaan kotimaahan poliittisen päätöksen nojalla.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo on tuonut toistuvasti esiin huolensa al-Holin leirillä olevien lasten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Arkkipiispa totesi jo heinäkuussa, että näiden lasten oikeudet hyvään ja turvalliseen lapsuuteen ovat luovuttamattomia.

Nyt lähestytään jo jouluaikaa, mutta tilanteeseen ei ole vieläkään saatu ratkaisua. Mitä ajatuksia tämä herättää, arkkipiispa Leo?

– Ottamatta poliittista kantaa minun täytyy todeta, että olen ollut hyvin surullinen ja pettynyt seuratessani tähän ongelmavyyhtiin liittyvää jahkailua. Toivon, että asiassa tehdään pikaisesti poliittinen päätös, jonka nojalla voitaisiin toimia kuten mielestäni oikeus ja kohtuus edellyttävät.

Toimivaltakysymysten lisäksi viime viikkoina on keskusteltu paljon siitä, pitäisikö leiriltä kotiuttaa sekä äidit että lapset vai tulisiko lapset tuoda Suomeen yksin, ilman vanhempiaan ja huoltajiaan. Mitä ajattelette tästä?

– On selvää, että lapsen erottaminen perheenjäsenistään ei ole koskaan ihanneratkaisu. Joskus näin on kuitenkin tehtävä, kuten tiedämme. Tässä nyt käsillä olevassa tilanteessa pidän ensisijaisen tärkeänä sitä, että lapset tuodaan mahdollisimman nopeasti turvaan näistä sietämättömistä, sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle haitallisista oloista. Siirto lisää varmasti hetkellisesti lasten kokemaa turvattomuutta, mutta uskon, että se on tässä tilanteessa leirille jättämiseen verrattuna se vähemmän huono vaihtoehto. Näen, että meillä on kristittyinä velvollisuus toimia tässä näiden lasten parhaaksi. Aikuisten osalta jättäisin asian yksityiskohtia paremmin tuntevien asiantuntijoiden arvioitavaksi.

Mediassa on nostettu esiin myös ajatus siitä, että jopa leireiltä kotiutuvat lapset voisivat olla tulevaisuudessa vaaraksi muille. Mikä on teidän kantanne?

– Näkemykseni mukaan ihmisarvo ei määrity yksilön potentiaalin mukaan. Ihmistä ei siis tule arvioida sen mukaan, mitä hänestä ehkä tulee, vaan sen mukaan, mitä hän on nyt. Nämä ovat lapsia, joilla on edessään elämänmittainen valintojen sarja. Heidän elämäänsä arvostavat ihmiset heidän lähimmäisinään voivat auttaa heitä kaikessa hyvässä. Me voimme tunnistaa heissä Kristuksen ja rakastaa heitä: katkaista vihan ja katkeruuden kierteen ja tarjota heille mahdollisuuden kasvaa rauhallisessa ja heitä kaikin tavoin tukevassa ympäristössä. Siksi vetoan päättäjiin: haetaan heidät jouluksi kotiin!