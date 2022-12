Joulukuun valmistumisjuhla huipentaa opintovuoden

Suurin osa nyt valmistuneista on tehnyt pääosan opinnoistaan koronapandemian aikana. Opiskelu poikkeusoloissa ei ollut aivan mutkatonta. TAMK vastasi korona-ajan haasteisiin luomalla opiskelijoille useita opintoja ja hyvinvointia tukevia palveluita. Normaaliin lähiopetukseen TAMKissa siirryttiin tämän vuoden maaliskuussa.

– Korona-aika on jossain määrin vaikuttanut valmistumisiin. Haasteellisimpia olivat ne tutkinto-ohjelmat, joissa on paljon läsnäoloa vaativaa opetusta. Paluu kampukselle sujui kuitenkin hyvin, ja kampus on taas ilahduttavasti täynnä elämää, kertoo koulutuksen vararehtori Sanna Wesanko.

Juhlassa puheita ja palkitsemisia

Valmistumisjuhla syyskauden aikana valmistuneille ja heidän läheisilleen alkaa maanantaina 19.12. kello 10 pääkampuksen juhlasalissa ja kestää noin tunnin. Juhlapuheen pitää Tampereen ammattikorkeakoulun Vuoden 2022 alumni, Henna Paakinaho. Kaikkien valmistuvien opiskelijoiden puolesta puhuu Hanna Uusimäki, joka valmistuu fysioterapeutiksi. Puheenvuoron saavat myös rehtori Tapio Kujala ja koulutuksen vararehtori Sanna Wesanko.

Juhlapäivänä palkitaan kolme Vuoden 2022 tamkilaista: opiskelija, opettaja ja muun henkilöstön edustaja. Palkinnot jakavat rehtori Kujala ja Joonas Soukkio, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon puheenjohtaja. Lisäksi palkitaan vuoden parhaat opinnäytetyötja jaetaan TAMKin yhteistyökumppaneiden lahjoittamat stipendit. Stipendit julkistaa Minna Tiihonen, joka toimii Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiön hallituksen varapuheenjohtajana. Palkintoja ja stipendejä jaetaan yhteensä lähes 32 000 euron arvosta.

Tilaisuuden musiikista vastaavat TAMK Musiikin opiskelijat. Juhlan päättää perinteiseen tapaan yhteislaulu Maa on niin kaunis. Sen jälkeen on kahvitarjoilu Campusravitan ravintolassa.

Tutkintotodistukset sähköisesti

Tutkintotodistuksia ei enää jaeta valmistumisjuhlan yhteydessä, koska vuoden 2022 alusta TAMK on siirtynyt sähköisiin tutkintotodistuksiin. Joulukuun 19. päivänä valmistuneiden nimet julkaistaan uutisena TAMKin verkkosivuilla (tuni.fi/tamk). Kuukausittain julkaistavilla valmistuneiden listoilla ovat niiden opiskelijoiden nimet, jotka ovat antaneet julkaisemiseen luvan.

Pysäköinti juhlapäivänä

Maksuton pysäköinti juhlapäivänä on sallittu kaikilla TAMKin merkityillä pysäköintipaikoilla, pois lukien numeroidut paikat. Maksullisia paikkoja kampuksen lähistöllä löytyy Finnpark P-Kaupin ja Taysin pysäköintihalleista. Suosittelemme julkisen liikenteen käyttöä.



Lisätietoa juhlasta:

Sanna Wesanko, koulutuksen vararehtori, sanna.wesanko@tuni.fi, 040 509 2711

Saana Jansson, johdon sihteeri, saana.jansson@tuni.fi, 050 478 5412