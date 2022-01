Joulukuussa 20 105 työtöntä työnhakijaa

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Hämeen molemmissa maakunnissa: Kanta-Hämeessä 1561:llä (-17 %) ja Päijät-Hämeessä 3118:lla (-20 %). Koko maassa työttömyyden lasku oli 23 prosenttia. Kanta-Hämeessä oli joulukuun lopussa 7776 ja Päijät-Hämeessä 12 329 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni kaikissa kunnissa; eniten Kärkölässä (-42 %), Hollolassa (-29 %), Jokioisilla (-28 %) ja Janakkalassa (-23 %). Marraskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi kaikissa kunnissa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä joulukuun lopussa 11,8 prosenttia eli 2,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Alueen korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa (14,9 %) ja Heinolassa (14,3 %). Matalin työttömyysaste oli Lopella (6,4 %) ja Jokioisilla (6,8 %). Maassa keskimäärin työttömyysaste oli 10,5 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä joulukuun lopussa 14,4 ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 26,0 prosenttia.

Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden eli pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta 2161:llä eli 31 prosenttia. Marraskuuhun verrattuna määrä kasvoi 200:lla. Joulukuun lopussa Hämeessä oli kaikkiaan 9091 yli vuoden työttömänä ollutta, joista 4222 yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä.

Ikäryhmittäin työttömien määrä laski vuodentakaisesta kaikissa alle 60-vuotiaden ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 914 vähemmän (-29 %) kuin vuosi sitten eli 2204. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä työnhakijana 8597 eli 973 vähemmän (-10 %) kuin vuosi sitten.

Ammattiryhmittäin työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna kaikissa pääammattiryhmissä. Koulutuksen mukaan työllisyystilanne parani eniten korkeasti koulutetuilla. Vuodentakaiseen verrattuna työttömyyden lasku oli suhteellisesti nopeinta alemmalla korkeakouluasteella (-32 %).

Työvoiman kysyntä myös joulukuussa ennätyksellisen vilkasta

Joulukuussa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin 4450 uutta avointa työpaikkaa. Tämä on 2117 enemmän kuin vuotta aiemmin ja 1984 enemmän kuin kaksi vuotta sitten joulukuussa. Vuositasolla kysyntä kasvoi eniten lähihoitajista, talonrakentajista, rahdinkäsittelijöistä ja varastotyöntekijöistä, myyjistä sekä toimisto- ja laitossiivoojista.

Paikkoja avautui eniten lähihoitajille, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöille, rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille, myyjille sekä toimisto- ja laitossiivoojille.

Palvelujen piirissä olevien määrä kasvoi hieman vuodentakaisesta

Aktivointiasteeseen laskettavien TE-palveluiden piirissä oli joulukuun lopussa 6947 asiakasta. Tämä on 42 enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 563 vähemmän kuin joulukuussa kaksi vuotta sitten. Työllistettynä, työvoimakoulutuksessa, työ-/koulutuskokeilussa ja vuorotteluvapaasijaisena olevien määrät kasvoivat. Eniten kasvoi yksityiselle sektorille työllistäminen. Työvoimakoulutuksessa oli 1011 oppilasta, joista 363 kotoutumiskoulutuksessa.

Kaikkiaan palveluissa aloitti joulukuussa 786 henkilöä vähentyen vuodentakaisesta 86:lla.

Työttömyyden kasvu marraskuuhun verrattuna näkyi sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa

Joulukuun lopussa Hämeen TE-toimistossa oli kaikkiaan 23 014, Lahden seudun kuntakokeilussa 11 559 ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa 4883 työnhakijaa. Työttömiä työnhakijoita oli TE-toimistossa 9587, Lahden seudun kuntakokeilussa 7455 ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa 3064. Palveluissa olevista 3224 oli TE-toimiston ja 3622 kuntakokeilujen asiakkaita. Työttömien määrä lisääntyi marraskuuhun verrattuna sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa. Palvelujen piirissä olevien määrä väheni marraskuusta.

Lomautettujen määrä kasvanut hieman alkuvuoden aikana

Hämeen TE-toimistossa ja alueen kuntakokeiluissa on tällä hetkellä runsaat 38 800 työnhakijaa, joista työttömiä noin 18 100 ja lomautettuja noin 1800. Muiden työttömien määrä on laskenut joulukuun lopun tilastolukemasta, mutta lomautettujen määrä on hieman suurempi. Viimeisen viikon aikana lomautettujen määrä on edelleen hieman lisääntynyt, mutta muiden työttömien määrä kääntyi laskuun.

- Vuoteen 2022 lähdettiin edelleen haastavasta tilanteesta, vaikka työttömien ja varsinkin lomautettujen määrä on selvästi pudonnut vuodentakaisesta. Myös nuorten tilanne on kehittänyt myönteisesti ja nuoria työttömiä työnhakijoita on vähemmän kuin ennen koronakriisiä. TE-toimistossa uskotaan tilanteen parantumiseen ja myös palveluiden kehittyvän parempaan suuntaan mm. lisääntyneen henkilöstön myötä, Hämeen TE-toimiston johtaja Eija Mannisenmäki toteaa.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä vuonna 2021 ennätyksellinen

Vuonna 2021 Hämeessä oli keskimäärin 21 322 työtöntä työnhakijaa, joista 2357 lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden määrä on lähes 2300 eli 10 prosenttia pienempi kuin vuonna 2020. Edellisen kerran vuosikeskiarvo on ollut korkeampi vuonna 2017. Työttömistä lomautettujen määrä väheni vuoteen 2020 verrattuna 2357:llä eli 50 prosentilla. Edellisen kerran lomautettujen vuosikeskiarvo on ollut korkeampi vuonna 2009.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2021 keskimäärin 12,5 prosenttia, joka oli 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen uusien avointen työpaikkojen osalta mennyt vuosi oli ennätyksellinen. Määrä oli suurempi kuin kertaakaan käytössä olevan tilastojärjestelmän mittauskaudella, joka alkaa vuodesta 2006.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee sivuillaan kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja. Vuosikeskiarvot lasketaan kuukausitietojen perusteella.

Tammikuun työllisyyskatsaus julkaistaan 22.2.2022.

