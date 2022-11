Joululeivonnan Suomen mestari selviää 3. joulukuuta Sami Kurosen juontamassa kilpailussa – finalistit julki

Myllyn Paras Finland Oy on vuonna 1928 perustettu hyvinkääläinen yritys, joka valmistaa, myy ja markkinoi jauhoja, hiutaleita, suurimoita ja pastaa sekä pakastetaikinoita ja leivonnaispakasteita. Yrityksen kaksi tehdasta sijaitsevat Hyvinkäällä. Yritys valmistaa tuotteita myös vientiin mm. Kiinaan ja Baltian maihin. Yhteensä Myllyn Paras työllistää yli sata henkilöä. Vuodesta 2022 alkaen Myllyn Paras on osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla.