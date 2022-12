Joulumökkien vuokraus vilkasta

Lomarenkaalla on tarjolla yli 3000 talviasuttavaa vuokramökkiä, joista suurin osa on jo varattu jouluksi. Vapaana on tällä hetkellä vajaa kolmannes eli noin 900 mökkiä. “Kauppa on käynyt koronatalvien tapaan”, kertoo Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen.

Vuokramökki jouluksi maksaa keskimäärin 600 euroa aatonaatosta Tapaninpäivään. "Kysytyimpiä ovat hyvin varustellut mökit hiihtokeskuksissa. Myös Etelä-Suomen mökit ovat haluttuja – varsinkin jos niiden lähellä on hoidettuja latuja.”

“Edullisimmillaan joulumökki irtoaa alle 300 eurolla, hulppeasta huvilasta saa maksaa tuhansia euroja", sanoo Kohonen.

Ulkomaalaisten asiakkaiden varausmäärät ovat kasvussa, vaikka venäläisiä ei vuokramökeillä nähdäkään

Ulkomaalaisten asiakkaiden jouluvarauksissa on kasvua 50 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Eniten varauksia on tullut Saksasta, Sveitsistä, Iso-Britanniasta ja Virosta.

"Ulkomaalaisten osuus joulun varauksista on noin 20 prosenttia, eli olemme melkein koronaa edeltävällä tasolla. Tämä siitä huolimatta, että perinteisesti suurin ryhmä eli venäläiset puuttuvat kokonaan", valottaa Kohonen.