Joulun hittilahjat ovat nyt foliopalloja, Netflixin inspiroimia leluja ja lämpimiä vaatteita – Prisman joulukaupassa näkyvät kansainväliset vaikutteet sekä “Kidults” -trendi

Vaikka monet perisuomalaiset joulutavarat ja lahjatoiveet ovat edelleen Prisman joulusesongin myydyimpiä tuotteita, niiden rinnalle on noussut uusia suosikkeja, jotka saavat vaikutteita muista joulukulttuureista. Eräs konkreettinen esimerkki on suomalaisille vapunvietosta tuttujen foliopallojen yleistyminen joulukoristelussa.

”Erilaiset foliopallot kasvattavat jatkuvasti myyntiään niin juhlapyhien aikana kuin muinakin vuodenaikoina. Jouluna niitä ostetaan joka vuosi enemmän, ja ne kuuluvat nykyään joulukoristeluun monessa kodissa”, Prisman kodin ja viihteen myyntipäällikkö Matti Viitanen toteaa.

Myös pukeutumisessa on viime vuosien aikana havaittu trendejä, joissa ilmenee kansainvälisiä vaikutteita: ”Koko perheelle ostettavat yhteensopivat pyjamat ovat esimerkiksi sellainen suuntaus, joka näkyi ensimmäisen kerran Prismassa jo neljä vuotta sitten ja on siitä lähtien kasvanut tasaisesti. Erityisesti Iso-Britanniassa suosittu ugly Christmas sweater -trendi, jossa haetaan mahdollisimman räikeää joulupaitaa tai -vaatetta, on kasvattanut suosiotaan kaikissa ikäryhmissä”, Prisman pukeutumisen myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen komppaa.

Kidult-trendi ja suositut Netflix-sarjat näkyvät lelumyynnissä

Lelut ovat joulun perinteisiä myyntihittejä, eikä tämäkään vuosi ole poikkeus. Leluhyllyillä on nähtävissä etenkin hittisarjojen vaikutus.

”Perinteisesti pehmolelut ja eritoten isot pehmolelut ovat myyneet erittäin hyvin, ja tämä toistuu myös tänä vuonna. Uusia suosikkeja ovat esimerkiksi Gabby’s Dollhouse -sarjan tuotteet, jotka perustuvat supersuosittuun Netflix-sarjaan. Oma lukunsa on Yhdysvalloista lähtöisin olevat Squishmallows-pehmolelut, joissa keräiltävyys ja monta kertaa vuodessa uudistuva valikoima ruokkii kysyntää. Brändi on tänä jouluna niin suosittu, että se ajaa kaikkien pehmolelujen myyntiä ylöspäin”, Prisman lelujen, laukkujen, jalkineiden ja urheilun myyntipäällikkö Anu Keskinen toteaa.

Mielenkiintoinen ilmiö on Suomeen rantautunut kidult-trendi, jossa lapsenmieliset aikuiset ostavat itselleen ja toisilleen fanittamiaan lelubrändien tuotteita.

”Kidults -ilmiö eli aikuisten leikkimielisyys näkyy esimerkiksi aikuisille suunnattujen LEGO-tuotteiden myynnissä. Näissä tuoteaiheet ovat täysin aikuisten lähtökohdista kehiteltyjä, ikäsuositukset tuotteissa 18+ ja hintapisteet ihan toista kuin puhtaasti lasten lelut. Esimerkkeinä LEGO Architecture, Formula 1 ja Botanical Collection -sarjojen tuotteet. Myös aiemmin mainitut Squishmallowsit ovat aikuistenkin suosiossa”, Keskinen kertoo.

Lämpö ja mukavuus pukeutumisen lahjalistojen kärjessä

Pukeutumisessa joulun juhlakauteen ja sesongille ominaiseen kotoiluun panostetaan kokonaisuudessaan aiempaa enemmän. Lahjaksi hankitaan nyt kuumana käyvän energiakeskustelun vauhdittamana lämpimiä vaatteita.

”Pehmeät paketit sisältävät yhä useammin lämpimiä, pehmeitä ja mukavia käyttövaatteita. Joululahjoissa kestosuosikkeja ovat edelleen yöasut, kylpytakit, lämpimät väliasut ja kerrastot sekä asusteet. Tämän joulun uudet suosikkituotteet ovat paksut ja lämpimät vaatteet, kuten haalarit sekä lämpö- ja villasukat, mikä kertoo suomalaisten varautumisesta kylmään talveen nykyisessä maailmantilanteessa.”, Jonna Halme-Räsänen toteaa.

Materiaaleista suosituin on tänäkin vuonna selkeästi merinovilla.

“Merinovilla on kestosuosikki, sillä se on sekä mukava että lämmin materiaali. Monet käyttävätkin esimerkiksi merinovillakerrastoja niin ulkona kerrospukeutumisessa kuin kotona oloasuina. Prisman House-merinovillakerrastot valmistaa norjalainen yritys, eli kyseessä on lähituotantoa”, Halme-Räsänen kertoo.

Pelit ja elektroniikka pitävät pintansa kodin viihdetuotteissa

Viihdetuotteiden osalta suositut joululahjat ovat melko perinteisiä: uutuuspelit ja elektroniikkatuotteet ovat kysyttyjä vuodesta toiseen.

”Pelijulkaisut nousevat aina jouluna kärkituotteiksi ja muut viihteen perinteiset lahjat, kuten kaiuttimet sekä kuulokkeet, ovat kysyttyjä. Tänä vuonna tuomme tarjolle tuotteita aiempaa laveammassa hintahaarukassa, jotta elektroniikkatuotteissa olisi sopivia vaihtoehtoja saatavilla jokaiselle lompakolle,” Matti Viitanen kertoo.

Top 5 joulun hittilahjat: koti ja viihde

1. KAIUTIN JBL XTREME2 GUNMETAL

2. PS5 Langattomat PULSE 3D -kuulokkeet

3. OMRON E3 INTENSE KIVUNLIEVITTÄJÄ

4. WellO2 Care EU-hengitysharjoituslaite

5. NHL 23 PS4 -peli

Top 5 joulun hittilahjat: lelut

1. Gabbyn nukketalo

2. Sharper Image RC Törmäilyautot

3. NUKKE MAGIC GIRL 43CM

4. Bezzerwizzer -lautapeli

5. Pehmonalle

Top 5 joulun hittilahjat: pukeutuminen

1. Naisten merinovilla aluspusero tai Miesten merinovilla aluspaita

2. Miesten pyjama Reino&Aino

3. Naisten pyjama ja unimaski Aino

4. Koko perheen joulupehmosukat

5. Lasten jouluneule porokuosilla

Top 5 joulun hittilahjat: Retkeily

1. Otsavalo Ledlenser MH5

2. Retkeilyn lahjapakkaus (sis. 2 x istuinalusta, 2 x kuksa, 1 x termospullo)

3. Kuusamon Uistin vuosiuistin 2023 Suomu

4. Monitoimityökalu Leatherman Wingman nylonkotelolla

5. Myrskykeitin Trangia 25-3 UL 3-osainen

Top 5 joulun hittilahjat: Urheilu

1. Karvapohjasuksi OAC KAR 149 + EA 2.0

2. Rattikelkka Snowracer Iconic Harmaa

3. Stiga Snow Flyer Lumipatja Pieni Vihreä

4. Foam liukuri 91 cm

5. Stiga Snow Rocket 80 Graffiti vihreä