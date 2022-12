Joulun ruoka- ja juomavalintoja tehdään vastuullisuus edellä. Hyperlokaalisuus tämän joulun trendi.

Joulu on Alkossa vuoden kiireisin sesonki. Myynnin arvioidaan hieman yli kaksinkertaistuvan* normaaliin ajanjaksoon verrattuna.

”Joulu on monille se rakkain ruokajuhla. Kun joulupöytään katetaan ihanimmat herkut, haetaan niille myös täydellistä juomakumppania, löytyi se sitten alkoholittomista tai alkoholillista vaihtoehdoista”, kertoo tuoteviestintäpäällikkö, Master of Wine Taina Vilkuna.

Punaviini on joulupöydän perinteikäs vieras. Kahdella joulunalusviikolla punaviinin kysynnän ennakoidaan olevan lähes kaksi miljoonaa litraa, kun normaalina ajankohtana kysyntä on noin 700 000 litraa. Toinen joulun vakioruokajuoma on olut, jonka kysyntä kaksinkertaistuu.

Samppanja on joulupöydän ikikuningatar ja kuplista nautitaan yli kolminkertaisesti normaaliin verrattuna. Portviinit, liköörit, madeirat ja sherryt ovat itseoikeutettua seuraa joulun makeille herkuille. Konjakit, viskit ja rommit löytävät puolestaan tiensä usein lahjapakettiin.

Hyperlokaalia joulua, perinteitä kunnioittaen

Taina Vilkuna kuvaa tätä joulua tunnelmaltaan perinteiseksi ja tutuksi, vastuullisuuden siivittämänä.

”Joulun herkutteluhetket ja elämyksellinen ruoan ja juoman liitto hellii ja parantaa myös mieltä tässä levottomassa maailmantilanteessa. Vastuullisuus on mukana tämänkin joulun vallinnoissa ja näkyy myös meillä.”

Nämä trendaavat tänä jouluna

Tuttu ja turvallinen, herkullinen joulu . Vaikka meillä Suomessa joulussa korostuvat edelleen pitkät perinteet, tapoja viettää joulua löytyy jokaiseen makuun. Levottomassa maailmantilanteessa ja elinkustannusten noustessa perinteillä, herkutteluhetkillä ja elämyksellisellä ruoan ja juoman liitolla hellitään itseä ja läheisiä.

. Vaikka meillä Suomessa joulussa korostuvat edelleen pitkät perinteet, tapoja viettää joulua löytyy jokaiseen makuun. Levottomassa maailmantilanteessa ja elinkustannusten noustessa perinteillä, herkutteluhetkillä ja elämyksellisellä ruoan ja juoman liitolla hellitään itseä ja läheisiä. Vastuullinen, hyperlokaali joulu . Niin ruoka- kuin juomavalinnoissa pohditaan myös vastuullisuutta. Omilla valinnoilla halutaan vähentää hiilijalanjälkeä ostamalla läheltä. Jos lokaalisuus tarkoittaa kotimaisuutta, hyperlokaalisuus merkitsee paikallisuutta. Vaikka itse tuote olisi valmistettu kauempana, lähellä tuotettua raaka-ainetta korostetaan: ”Tämän oluen mallas on puitu naapurin pellolla!”

. Niin ruoka- kuin juomavalinnoissa pohditaan myös vastuullisuutta. Omilla valinnoilla halutaan vähentää hiilijalanjälkeä ostamalla läheltä. Jos lokaalisuus tarkoittaa kotimaisuutta, hyperlokaalisuus merkitsee paikallisuutta. Vaikka itse tuote olisi valmistettu kauempana, lähellä tuotettua raaka-ainetta korostetaan: ”Tämän oluen mallas on puitu naapurin pellolla!” Holitonta myös jouluna . Alkoholittomat tuotteet ovat itsestäänselvyys juhlapöydässäkin, kun omaan hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Alkoholittomien tuotteiden valintaa ei tule enää sen kummemmin perustella, vaan se on valtavirtaa. Alkoholitonta nauttivan ei tarvitse tyytyä vain veteen tai limuun, vaan vaihtoehtoja löytyy viineistä panimotuotteisiin ja kuohuvaan. Alkossa alkoholittomien kysyntä kasvaa jouluna yli 70 prosenttia.

. Alkoholittomat tuotteet ovat itsestäänselvyys juhlapöydässäkin, kun omaan hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Alkoholittomien tuotteiden valintaa ei tule enää sen kummemmin perustella, vaan se on valtavirtaa. Alkoholitonta nauttivan ei tarvitse tyytyä vain veteen tai limuun, vaan vaihtoehtoja löytyy viineistä panimotuotteisiin ja kuohuvaan. Alkossa alkoholittomien kysyntä kasvaa jouluna yli 70 prosenttia. Glögi taipuu moneen. Glögeissä kokeillaan ennakkoluulottomasti erilaisia mausteita ja makuja, lämpötiloja ja käyttötapoja. Glögiä ei nautita vain kattilan kautta, vaan myös kylmänä ja drinkkien sekä spritzereiden ainesosana. Glögeillä maustetaan myös talvisia jälkiruokia. Glögejä ostetaan Alkoissa joulunaikaan yli 380 000 litraa.

Glögeissä kokeillaan ennakkoluulottomasti erilaisia mausteita ja makuja, lämpötiloja ja käyttötapoja. Glögiä ei nautita vain kattilan kautta, vaan myös kylmänä ja drinkkien sekä spritzereiden ainesosana. Glögeillä maustetaan myös talvisia jälkiruokia. Glögejä ostetaan Alkoissa joulunaikaan yli 380 000 litraa. Maltaista joulua. Mietona alkoholijuomana olut toimii hyvin läpi jouluisen aterian. Monen mielestä se sopii jouluherkkujen makujen sekamelskaan paremmin kuin viini. Joulusesongin hienossa olutkattauksessa on mukana tuttuja perinteisiä tyylejä sekä moderneja yllättäjiä. Lagerit ja savuoluet, kuten saksalainen rauchbier, ovat omiaan perinteisen kinkun ja laatikoiden kaverina. IPAn rapsakka humalointi raikastaa joulun raskaampia makuja, ja kevyemmistä vehnäoluista saa tyylikkään kumppanin kalapöytään. Makeanmaltaiset luostarityyliset oluet maistuvat jouluna juustoherkkujen kumppaneina. Vahvuudeltaan yli 4,7-prosenttisten oluiden kysyntä kasvaa joulunalusviikoilla noin 60 prosenttia.

Asioi ennakkoon ja vältä ruuhkat



Jouluviikolla Alkossa ennustetaan käyvän noin 1,6 miljoonaa asiakasta, kun keskimääräinen asiakasmäärä on miljoona asiakasta viikossa. Vilkkain päivä on aatonaatto, perjantai 23. joulukuuta.

Joulusesonkiin on Vilkunan mukaan palkattu myös apukäsiä.

”Kaikkiaan joulusesonkiin palkattiin 2200 hakijasta 450 työntekijää. Lisäksi sesonkiajan palvelua vahvistavat muutamat Alkon eläkeläiset ja pääkonttorin henkilöstö. Pääkonttorilaisten apu myymälätyössä on ollut meillä mukava perinne jo pitkään. Ja meidän upean henkilöstön asiantuntemusta kannattaa hyödyntää juoma- ja ruokapareissa.”

Ruuhkien välttämiseksi joulun ostokset on hyvä tehdä mahdollisuuksien mukaan jo ennakkoon. Asioinnin liikennevalot auttavat ajoittamaan myymäläkäynnin ruuhkattomiin ajankohtiin. On hyvä huomioida, että ruuhkaisten tuntien määrä lisääntyy joulua kohti.

”Yksi keino välttää ruuhkat on verkkokauppa-asiointi. Kun tuotteet tilaa Alkon verkkokaupasta viimeistään 15. joulukuuta, ehtivät ne perille jouluksi.”

*Joulun vaikutusta Alkon myyntiin on verrattu arvioimalla kahden joulunalusviikon myyntiä vasten juhlatonta ajanjaksoa.