Jouluvalmistelut ilman ruuhkaa ja hellan ääressä hikoilua – näillä vinkeillä teet joulun helposti

Helppoutta juhlavalmisteluihin etsivälle hyvä uutinen on, että lähes kaikki jouluherkut on mahdollista hankkia valmiina. Esimerkiksi Food Market Herkusta, Prismasta ja S-marketista löytyy erilaisia vaihtoehtoja sen mukaan, mitä haluaa joulupöydässä tarjota. Perinteisten laatikoiden lisäksi saatavilla on esimerkiksi HOK-Elannon yhdessä huippukokki Tomi Björckin kanssa luoma HERKKU by Tomi Björck-tuotesarja, joka tuo ravintolatason ruoat helposti kotipöytään. Sarjaan kuuluvat kalatuotteet lisukkeineen, HERKKU-platterit ja jälkiruuat toimivat myös joulupöydässä.

Myös itse kaupassa asioinnin voi tehdä ilman hikikarpaloita ja tuskastumista.

– Helsingin keskustan Food Market Herkun palvelutiskien jonoon voi liittyä omalla kännykällä heti, kun saapuu kauppaan. Jonoon liittyminen omalla kännykän nettiselaimella vaatii läsnäolon kaupalla, mutta sillä aikaa, kun odottaa vuoroaan, voi rauhassa kierrellä ja kerätä ostokoriin muita tuotteita, Food Market Herkun ryhmäpäällikkö Ari Rantanen vinkkaa.

Suosi ruokakaupan hiljaisia hetkiä

Ruokaostokset on mukava tehdä kaikessa rauhassa, joten kannattaa mahdollisuuksien mukaan suosia hiljaisempia aikoja. Aatonaattona on odotettavissa vilkasta koko päiväksi, mutta esimerkiksi Food Market Herkuissa on viikolla 51 ruuhkaista joka päivä erityisesti iltapäivän kello neljästä iltakahdeksaan.

– Suosittelen tulemaan kauppaan ennen puoltapäivää tai kello 20 jälkeen, jos haluaa välttää pahimmat ruuhkat, Rantanen sanoo.

Myös Prismoissa aatonaatto tulee olemaan joulunalusajan vilkkain kauppapäivä. Kaikki HOK-Elannon Prismat ovat jälleen joulua edeltävällä viikolla avoinna ympäri vuorokauden, mikä tasoittaa ruuhkahuippuja.

– Moni tulee tarkoituksella vasta myöhään illalla lahja- ja ruokaostoksille. Lasten mentyä nukkumaan voi rauhassa tehdä ajan kanssa ostoksia, eikä kotona tarvitse pelätä, että lapset näkevät lahjaostokset. Meillä on osa Ruokatoreista jouluviikolla avoinna yölläkin, Prisman ryhmäpäällikkö Tommi Korhonen kertoo.

Ostokset saa tehtyä näppärästi myös Alepassa, jonka kattavasta valikoimasta saa jouluherkut läheltä ja ilman ruuhkaa. Jouluna Alepat palvelevat laajoilla aukioloajoilla, ja osa myymälöistä on auki myös joulun pyhinä ympäri vuorokauden.

Kotisohvalla välttää kauppojen joulujonot

Jos haluaa välttää kaupassa jonottamisen, niin helpoin tapa tehdä jouluruokaostokset on klikkailla ne kotisohvalla verkkokaupan ostoskoriin. Verkkokaupasta voi tilata ruokia noudettavaksi aina jouluaattoon asti, mutta viimeiset kotiinkuljetukset tehdään 23. joulukuuta.

– Tilausikkunat ovat auki 30 päivää etukäteen, joten tilauksen voi laittaa sisään hyvissä ajoin. Tilausta voi sen jälkeen täydentää ja muuttaa. Toki on hyvä muistaa, että tuotteiden saatavuus määräytyy aina keräilypäivän mukaan, ei tilauspäivän mukaan, verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua vinkkaa.

Jos haluaa valita tietyt tuotteet kaupan tiskistä itse, niin hyvä idea on ennakoida kuiva-aineiden ja muiden pitkään säilyvien tuotteiden kanssa. Nämä voi tilata jo aiemmin joulukuussa valmiiksi, jolloin viime hetken ostoslistalle jää vähemmän tuotteita muistettavaksi.

– Avaamme Food Market Herkkuun myös verkkokaupan joulunajan noutotilauksia varten. Sieltä voi poimia valikoiduista 32 tuotteesta itselle maistuvimmat jouluherkut, maksaa verkossa ja noutaa tiettynä aikana Food Market Herkun sisällä olevasta noutopisteestämme. Joulunoudon voi tehdä 22.–24. joulukuuta väliselle ajalle. Tilauksia otetaan vastaan 18.12. asti, Ari Rantanen kertoo.

Ravintolassa nautittu aattoillallinen kasvattaa suosiotaan

Pääkaupunkiseudulla on joulun pyhinä avoinna myös monia klassikkoravintoloita kuten Kappeli, Salve, Casa Largo ja Zetor. Näihin voi poiketa ulkoilun yhteydessä tunnelmoimaan glögikupposen äärelle tai tulla nauttimaan illallisen pitkän kaavan kautta.

– Olemme olleet jo useampana jouluna avoinna ja aattoillallisen nauttiminen ravintolassa on kasvava buumi. Meillä on silloin talo täynnä pieniä seurueita. Iso osa on tavallisia perheitä, jotka haluavat syödä muuta kuin perinteisiä jouluruokia ja säästyä ruuanlaiton stressiltä, Kappelin ravintolajohtaja Santeri Uusitalo kertoo.

Hotellijoulu on kaikkein stressittömin vaihtoehto, sillä hotellit on koristeltu joulun tunnelmaan ja niissä saa istua valmiiseen joulupöytää siivouksesta murehtimatta. Hotellijoulut kasvattavat myös suosiotaan koko ajan. Jos haluaa nauttia pelkän jouluillallisen ilman yöpymistä, niin siihenkin on mahdollisuus. Aaton kattauksia on tarjolla muun muassa Radisson Blu Plazassa, Sokos Hotel Flamingossa ja ravintola 10. Kerroksessa Sokos Hotel Vaakunan ylimmässä kerroksessa Helsingissä.

HOK-Elannon vinkit helppoon ja mutkattomaan jouluun

Kaikkea ei ole pakko tehdä joulupöytään itse – käytä valmiita ja puolivalmiita herkkuja menun koostamisessa. Hyödynnä ostoksiin 24 h auki olevat Prismat – myöhään illalla, aikaisin aamulla ja öisin myymälöissä on rauhallista ja joulunalusviikolla myös Ruokatorit palvelevat öisin. Varaa verkkokaupan toimitusaika hyvissä ajoin – ajat ovat varattavissa 30 päivää eteenpäin. Osa noutopisteistä palvelee 24 h, tarkemmat tiedot s-kaupat.fi. Suosi lahjaostoksilla valmiita joulupaketteja – Sokokselta ja Emotioneista esimerkiksi löytää erilaisia kosmetiikkalahjapakkauksia pukinkonttiin sujautettavaksi. Varaa pöytä jouluaaton illalliselle – ravintolaillalliset ovat suosittuja ja ilman pöytävarausta ei löydy sijaa kaikille halukkaille.

Herkun palvelutiskien jonoon pääsee osoitteessa s-vuoronumero.fi

HOK-Elannon myymälöiden tarkemmat jouluaukiolot löytyvät oheisen linkin kautta.