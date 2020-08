Jouni Hakala TT-säätiön asiamieheksi

Varatuomari, MBA Jouni Hakala on nimitetty TT-säätiön asiamieheksi 1.1.2021 alkaen. Hakala seuraa tehtävässä Leif Fagernäsiä, joka on toiminut TT-säätiön asiamiehenä vuodesta 2011. TT-säätiön asiamiehen tehtävän ohella Hakala jatkaa EK:ssa osa-aikaisena sijoitustoiminnasta vastaavana asiantuntijana.

- Olemme erittäin iloisia, että saamme TT-säätiön asiamieheksi Jounin kaltaisen osaajan. Jounin vahva kansainvälinen osaaminen yritystoiminnasta ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ovat tarpeellisia säätiölle jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, sanoo TT-säätiön hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen.



- Haluan myös jo nyt kiittää Leif Fagernäsiä erinomaisesta työstä säätiön kehittämiseksi, lisää Miettinen.



- TT-säätiö tukee laajalla repertuaarilla teollisuuden kehittämistä, osaamista ja kilpailukykyä kestävällä tavalla. Tätä kaikkea tarvitaan pärjätäksemme kovassa kansainvälisessä kilpailussa, jota leimaa lähiaikoina pandemian aiheuttama kasvanut uudistumistarve ja haastava suhdannetilanne. On hienoa päästä säätiön asiamiehen roolissa jatkossakin edistämään yritysten toimintaedellytysten parantamista Suomessa, sanoo Hakala.



Hakala on työskennellyt EK:ssa vuodesta 2016 lähtien yrittäjyydestä ja elinkeinopolitiikasta vastaavana johtajana. Ennen EK:ta Hakala on työskennellyt mm. Suomen Teollisuussijoituksessa johtajana, valtiosihteerinä työ- ja elinkeinoministeriössä ja toistakymmentä vuotta Euroopan investointipankki-konsernissa Luxemburgissa eri pääomasijoitus- ja rahoitustehtävissä.



Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiö eli TT-säätiö tukee teollisuuden osaamista, kehittämistä ja kilpailukykyä kestävällä tavalla. Säätiö pyrkii edistämään teollisuudelle suotuisaa innovatiivista toimintaympäristöä. Säätiö jakaa vuosittain avustuksia runsaan 5 miljoonan euron arvosta.