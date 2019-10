Joustavien työtilojen franchisingtoiminta alkaa Suomessa

IWG uskoo, että yrityksen menestyksen taustalla on sen henkilökunnan tehokkuus ja onnellisuus. Siksi IWG on asettanut tehtäväkseen auttaa miljoonia nauttimaan jokaisesta työpäivästään.

IWG on hyödyntänyt 30-vuotista joustavien työtilojen osaamistaan maailman johtavan yrityskiinteistövälitysalustan luomisessa. Sen tavaramerkkivalikoima, johon sisältyvät Regus, Spaces, Signature by Regus, HQ ja No18, tarjoaa vertaansa vailla olevan määrän vaihtoehtoja yrityksille niiden koosta ja budjetista riippumatta. IWG:n maailmanlaajuinen yli miljoonan työtilan verkosto sadoissa eri maissa, kaupungeissa ja liikenteen solmukohdissa on maailman suurin. IWG tarjoaa myös täyden valikoiman yritysten tukipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat keskittyä liiketoimintansa ydinasioihin ja nauttia jokaisesta työpäivästään.

www.iwgplc.com