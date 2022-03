JP Koskisen romaani uskonsotien kuohuvasta aikakaudesta selittää myös nykyaikamme käänteitä

Mikael Canmore, nuori aseenkantaja Skotlannin nummilta, matkaa ristin ritarien mukana kohti Pyhää maata. Kristikunnan sotaretken päämääränä on vapauttaa Jerusalem vääräuskoisten vallasta. Mikael, jolla on omat syynsä paeta menneisyyttä, etsii pyhiinvaeltajien joukosta kadonnutta rakastettuaan. Samalla hän kuulee huhun, että hänen veljensä, Skotlannin prinssi, on matkannut Pyhälle maalle ristiretkeläisten ensiaallossa. Tapaako Mikael enää läheisiään tässä maailmassa?

Ristin ja raudan tie on mukaansatempaava eeppinen tarina, joka vie lukijansa 1100-luvun taitteeseen, Bysantin kukoistaviin kaupunkeihin ja saraseenien hallitsemille aavikoille, joiden läpi uskonsoturien on kuljettava matkallaan Jerusalemin muureille.

Neljän teoksen sarja kertoo ristiretkien historian Canmoren suvun kautta ensimmäisestä ristiretkestä (1095) kolmannen loppuun saakka (1192). Saaga kuvaa Jerusalemin kuningaskunnan syntyä, taisteluita ja elämää sadan vuoden ajalta. Samalla kirjoissa heijastuu palavan aatteen muuttuminen reaalipolitiikaksi.

JP Koskinen (s. 1968) on useita kirjallisuuspalkintoja voittanut kirjailija ja historiallisen romaanin taituri. Kaksinkertaisen Finlandia-ehdokkaan tuotanto sisältää yli 20 romaania, tietokirjoja ja lastenkirjallisuutta. Ristin ja raudan tie on Koskisen esikoisromaanin uudistettu ja laajennettu laitos.

Romaani ilmestyy 24.3.2022.