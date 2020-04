Juha-Matti Silver Sievi Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Tiedote 14.04.2020. Sievi Group Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 13.4.2020 alkaen Juha-Matti Silverin (34). Silver on toiminut tähän saakka Sievi Groupin kehitysjohtajana.

Yhtiön aikaisempi toimitusjohtaja Jaakko Tokola jatkaa yhtiön hallituksen päätoimisena puheenjohtajana vastuualueinaan muun muassa rahoitus ja sidosryhmäsuhteet.

- Minulla on takana pitkä 10 vuoden ajanjakso toimitusjohtajana yhtiön perustamisesta saakka. Markkina on muuttunut tuona aikana paljon esimerkiksi hoiva- ja hyvinvointirakentamisen voimakkaan kasvun myötä. Samoin yhtiörakenteemme on uudistunut olennaisesti Sievi Groupin tuloksena. Koen, että nyt on aika uudenlaiselle operatiiviselle johtamiselle, Jaakko Tokola perustelee vahdinvaihtoa.

Sievi Groupin perustajajäseniin kuuluva Juha-Matti Silver on Tokolan mukaan erinomainen valinta uudeksi toimitusjohtajaksi monestakin syystä.

- Juha-Matti Silverillä on erittäin vahva johtamiskokemus pientalorakentamisen kaikilta sektoreilta, niin omakotitaloista, asuntoyhtiöistä kuin hyvinvointitiloista. Hän on myös johtanut tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajana liiketoimintaa muun muassa Sievitalo Oy:ssä, Sievi Element Oy:ssä ja Sievi Hyvinvointitilat Oy:ssä. Varsinkin hyvinvointirakentamisen kysyntä kasvaa voimakkaasti, Jaakko Tokola toteaa ja kiittää omalta toimitusjohtajakaudeltaan Sievi Groupin hallinnon henkilökuntaa poikkeuksellisen vahvasta sitoutumisesta ja hyvästä työilmapiiristä.

Uusia ratkaisuja kestävään rakentamiseen

Sievi Group on kasvanut vuosikymmenessä yhdeksi Suomen suurimmista pientalorakentajista. Yhtiö on kehittänyt valtakunnallisille pientalomarkkinoille palveluun perustuvan asuntoyhtiöiden rakentamismallin, samoin kuin yksilöllisen Omamalli-palvelun omakotirakentajille. Vuonna 2019 käynnistyi yhtiön oma tuotanto Sieviin rakennetulla elementtitehtaalla.

Juha-Matti Silver uutena toimitusjohtajana antaa edeltäjälleen tunnustusta merkittävästä työstä yhtiön kehittäjänä.

- Ilman Jaakko Tokolaa Sievi Group ei olisi sitä, mitä se tänä päivänä on. Pystymme tarjoamaan suomalaisille asumisen ratkaisuja kaikissa ikäpolvissa, sekä toimittamaan elementtejä myös muille ammattirakentajille. Uudistamme alaa tulevaisuudessakin, josta tuoreimpana esimerkkinä Sievitalojen päätös ryhtyä laskemaan rakentamiensa omakotitalojen hiilijalanjälki, ja samalla kehittämään entistä kestävämpää rakentamista, Juha-Matti Silver sanoo. Hän kertoo ottavansa toimitusjohtajan tehtävän vastaan mielenkiintoisena haasteena.

- Nyt oli hyvä hetki mennä uralla eteenpäin. Olen ollut alusta lähtien mukana toiminnassa ja saanut tehdä töitä motivoituneiden työntekijöiden kanssa. Kasvoimme nopeasti tunnetuksi brändiksi ja isoksi toimijaksi Suomen pientalomarkkinassa. Olen tosi iloinen siitä, että tehtyjen toimenpiteiden ansiosta myös kannattavuudessa on tapahtunut käänne oikeaan suuntaan. Kaikki liiketoiminnot pyörivät nyt kannattavasti, ja kannattavuuden parantaminen pysyy taloudessamme ykkösprioriteettina jatkossakin, Silver kertoo.

Koronapandemiaan Sievi Group reagoi nopeasti, ja esimerkiksi kanssakäyminen asiakkaiden kanssa jatkuu normaalisti etäyhteyksien avulla.

- Etätyö mahdollistaa niin tarjousten tekemisen kuin kauppojen solmimisen. Tilauskanta on hyvä, joten voimme mennä eteenpäin rauhallisin mielin. Tuleva myynti näyttää koronan lopulliset vaikutukset liiketoiminnalle. Elementtitehtaalla olemme varmistaneet tuotannon toimintavarmuuden muun muassa vuorojen vaihtoon liittyvillä järjestelyillä sekä nostamalla hygieniatasoa entisestään, Juha-Matti Silver kertoo.

Kuvaliite: Sievi Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty yhtiön kehitysjohtaja Juha-Matti Silver. Kuva: Katja Tokola.