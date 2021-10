Juha Vuorinen siirtyy Bazarin kirjailijaksi – DikDek-kirjasarja saa jatkoa 2022

Kirjailija Juha Vuorinen on tullut tunnetuksi groteskin huumorin räävittömänä koko kansan totuuden käyrätorvena. Ja kansa on tykännyt: Vuorisen teoksia on myyty eri formaateissa jo yli 2,5 miljoonaa kappaletta.

Vuorisen kirjallinen ilotulitus sai alkunsa Juoppohullun päiväkirja -blogista, josta tuli niin suosittu, että hän painatti sitä kirjan muotoon ensin keravalaisessa kopioliikkeessä. Sittemmin kulttimaineeseen noussut Juoppis on saanut monta jatko-osaa, joita on käännetty useille kielille. Vuorisen viimeaikaiseen tuotantoon kuuluvat mm. tositelevisiotuotannoille irvaileva äänikirjasarja Toisenlaiset Tempparit.

DikDek-sarja jatkuu ja ilmestyy myös saksaksi

Dekkareita räävittömästi parodioivan DikDek-sarjan keskeisiä hahmoja ovat portsari Tapio ”Tapsa” Mäkilä, joka tekee yksityisetsiväkeikkaa Lars Underberg -nimiselle juristille sekä sekopäiset muusikot Händi ja Käppers. Sarjassa on ilmestynyt neljä kirjaa ja viides osa, Puerto Anus, ilmestyy heinäkuussa 2022. Tulossa ovat myös osat 6 ja 7.

Bazar lähtee emoyhtiönsä Werner Söderström Osakeyhtiön kautta tuottamaan jo julkaistuja DikDek-sarjan kirjoja äänikirjoina Saksaan, joka on Euroopan suurin äänikirjamarkkina tällä hetkellä.

”Olen puurtanut 23 vuotta omakustantajana ja saanut seurata aitiopaikalta kirja-alan historian ehkä suurinta myllerrystä. Nyt 54-vuotiaana pysähdyin miettimään, keksitynkö kasvattamaan perheemme kustantamoa ja panen kaikki panokseni siihen, vai paneudunko siihen, miksi kustantamoita on olemassa. Valitsin jälkimmäisen ja panen jatkossa kaiken tarmoni tarinoiden tekemiseen ja annan ammattitaitoisten kustannusalan ihmisten jakaa ne eteenpäin”, toteaa kirjailija Juha Vuorinen.

”Bazarille yhteistyö Juhan kanssa on ainutlaatuinen mahdollisuus niin kotimaan kuin ulkomaidenkin markkinoilla. Näemme digitalisoitumisen tuoman markkinamuutoksen pelkästään positiivisena asiana ja tähän tilaisuuteen päätimme yhdessä tarttua. Me pystymme tarjoamaan Juhalle isommat hartiat ja hän pääsee keskittymään nyt sisällön tuottamiseen”, summaa Bazarin kustantaja Markus Lähdesniemi.

Lisätietoa:

kirjailija Juha Vuorinen, juha.vuorinen@diktaattori.fi, 050 577 7311

kustantaja Markus Lähdesniemi, markus@bazarkustannus.fi, 050 404 2253