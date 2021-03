Juhana Lambergista Faros & Com Oy:n uusi toimitusjohtaja

Faros & Com Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu yhtiön nykyisen toimitusjohtajan Minna Järvensalon siirtyessä toisen yrityksen palvelukseen.

Faros & Com Oy:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Juhana Lambergin. Hän aloittaa yhtiön toimitusjohtajana 1.5.2021. Lamberg on tehnyt pitkän uran vähittäiskaupan johtotehtävissä: Gigantissa vuodesta 2000 eri johtotehtävissä ja sen jälkeen Mustissa ja Mirrissä maajohtajana vuodesta 2012.

”On hienoa saada Juhanan osaaminen sekä Faros & Comin että asiakasyrityksien käyttöön. Juhanalla on vahvaa kokemusta asiakaskeskeisen liiketoiminnan ja yrityskulttuurin rakentamisesta sekä osaamisen kehittämisestä yrityksissä, joissa hän on työskennellyt. Hänellä on erinomaiset edellytykset johtaa Faros & Comin asiantuntijatiimiä nimenomaan liiketoiminnan ja asiakkaan näkökulmasta,” hallituksen puheenjohtaja Jouko Tuominen sanoo.

”Yksi innostavimmista ja tärkeimmistä tehtävistäni aiemmissa työpaikoissani on ollut ihmisten kehittäminen ja valmentaminen. Olen nähnyt useita työntekijöitä, jotka ovat saaneet uutta voimaa ja varmuutta työhönsä koulutuksien ja valmennuksen avulla. Kehitys on näkynyt monilla mittareilla myös yrityksissä: asiakaskokemuksen parantumisena, myynnin ja kannattavuuden kasvuna sekä työtyytyväisyyden kehityksenä. Pääsen mukaan 25 oppimisen asiantuntijan joukkoon auttamaan yrityksiä ja luomaan vastaavia tarinoita, mutta isommassa mittakaavassa,” Juhana Lamberg kertoo.

”Minnan johdolla yhtiöstä on kehittynyt yhdeksi Suomen parhaaksi liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen digitaaliseksi palveluyritykseksi, joka pystyy tarjoamaan palveluita niin yritysjohdolle kuin koko organisaatiolle ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen, mikä on erityisen tärkeää tässä ajassa. Iso kiitos Minnalle hänen merkittävästä panoksestaan yrityksen kehittymisessä. Toivotan Juhanan tervetulleeksi meidän loistavaan tiimiin,” hallituksen puheenjohtaja Jouko Tuominen jatkaa.