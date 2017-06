Juhannuksen viettoon meren äärelle

22.6.2017 11:08 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin ulkoilusaaret Pihlajasaaressa ja Kaunissaaressa tarjoavat upean mahdollisuuden juhannuksen viettoon meren äärellä. Juhannusaattona molemmissa saarissa syttyy kokot kello 21. Juhannuksen vietto saarissa onnistuu ilman omaa venettä, sillä vesiliikenne Merisatamasta, Ruoholahdesta ja Vuosaaren Aurinkolahdesta vie saariin.

Pihlajasaaressa voi nauttia ravintola Pihlajasaaren antimista. Avotulenteko saarella ei ole sallittu. Saarella on ravintolan lisäksi kioski. Venesatamassa on aisa- ja poijupaikkoja sekä septitankin tyhjennyslaite. Ihastuttavilla hiekka- ja kalliorannoilla voi uimaan menon ja auringonoton lisäksi ihastella merta.

Kaunissaareen matka Vuosaaresta kestää noin 50 minuuttia. Saarella on ravintola ja useita keittokatoksia, joissa on polttopuut. Avotulenteko ei myöskään Kaunissaaressa ole sallittu. Venesatamassa veneilijöille on venepaikkoja. Telttailu on saarella sallittu sille varatuilla alueilla. Luontopolkua kiertämällä tutustut saaren historiaan ja luontoon. Saarella on vuokrattavissa soutuveneitä.

Juhannusliikenne saariin

Pihlajasaareen ensimmäiset vesiliikenteen vuorot lähtevät aattona merisatamasta kello 9.30 ja Ruoholahdesta kello 10. Viimeiset vuorot tuovat juhannuksen viettäjät saaresta Merisatamaan kello 01.45 ja Ruoholahteen kello 23.40. Matkan maksuun on hyvä varata tasaraha liikenteen sujumisen nopeuttamiseksi. Juhannuspäivänä liikennöinti Merisatamasta ja Ruoholahdesta tapahtuu normaalivuoroin. Pihlajasaareen liikennöinnistä saa lisätietoa osoitteesta www.jt-line.fi.

Kaunissaareen lähdöt Vuosaaren Aurinkolahden Kalkkihiekantorin laiturilta ovat juhannusaattona kello 12, 14 ja 18. Takaisin saaresta pääsee kello 13, 15 ja 19. Kaunissaaren liikenteen aikataulut löytyvät osoitteesta www.norsoline.com.



Maauimaloissa polskutellaan juhannuksenakin

Maauimalat, Uimastadion ja Kumpula, ovat avoinna juhannuksena seuraavasti: juhannusaattona kello 6.30 – 16.00, juhannuspäivänä kello 10.00 – 20.00 ja sunnuntaina kello 9.00 – 20.00.