Juhannus aikaistaa jäteastioiden tyhjennyksiä ja vaikuttaa HSY:n aukioloaikoihin

Sortti-asemat suositumpia kuin koskaan – alkuvuodesta 30 000 kävijää enemmän kuin viime vuonna 25.5.2020 09:41:00 EEST | Tiedote

HSY:n Sortti-asemilla on käynyt alkuvuonna noin 30 000 asiakasta enemmän kuin viime vuonna. Asemille on syntynyt jonoja, koska niillä on rajoitettu asiakkaiden määrää koronan vuoksi. Päivittäin asemilla käy lähes 3000 asiakasta.