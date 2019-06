Juhannusviikolla avattavassa S-market Viialassa asiakasta odottavat pullantuoksu ja 2000 uutta tuotetta

Nokialaiset saavat kolmannen ABC:n – valtatiellä 12 liikkuvat pääsevät nyt kätevästi tankille 2.5.2019 10:54:25 EEST | Tiedote

Sale Sorvan paikoitusalueelle Nokialle on nyt avattu uusi ABC-korttiautomaattiasema. Kaikki valtatie 12:lla liikkuvat pääsevät matkansa varrelta kätevästi tankille. – Enää sorvalaistenkaan ei tarvitse lähteä kauas tankille kerryttääkseen Bonusta. Samalla kauppareissulla tankataan ihmiset ja auto, myyntipäällikkö Timo Willandt iloitsee. Asemalta löytyy neljää erilaista polttonestettä: 95E10, 98E5, Smart diesel, Eko E85. Pirkanmaan Osuuskaupalla on nyt 11 Eko E85 -asemaa. – Ympäristöasiat huolettavat yhä useampaa asiakastamme. Eko E85 on suurimmaksi osaksi bioetanolia, jonka valmistukseen käytetään meidän kauppojemmekin hävikkileipää. Eko E85 vähentää autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 80 %, joten tankkaamallakin voi vaikuttaa, Willandt vinkkaa. Maailman helpoin tankkaustapa Mobiilitankkaus tekee tankkaamisesta maailman helpointa ja turvallisinta. Lataa ABC-mobiili, lisää S-Etukorttisi tiedot ja pääset tankkaamaan: 1. Aja ABC-asemalle ja avaa puhelimestasi ABC-mobiili. 2. So