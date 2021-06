Juhlista kesälomaa ja koulunpäättäjäisiä koronaturvallisesti

Jaa

Pian on kevätjuhlien ja kesäloman aika, mutta tänäkin keväänä pitäisi vielä malttaa juhlia koronaturvallisesti eli suuria väkijoukkoja välttäen. Juhlat on hyvä järjestää voimassa olevia yksityistilaisuuksien henkilömääräsuosituksia sekä muita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä annettuja ohjeita noudattaen.

”Kesäloman alkaessa kannattaa suunnitella kivaa tekemistä omassa, pienessä piirissä, ja isompaan kaverijoukkoon voi pitää yhteyttä somen kautta”, vinkkaa komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Paras tapa juhlia on selvinpäin. Jos lähdetään kavereiden kanssa liikkeelle, nuorten ja lasten olisi hyvä pitää kotiin yhteyttä illan aikana, jotta siellä tiedetään kaiken olevan kunnossa. Toisaalta myös vanhempien olisi hyvä olla viranomaisten tavoitettavissa, mikäli lapsi päätyy juhlinnassa esimerkiksi poliisin avun piiriin.

Riskit puheeksi nuorten kanssa

Joukkokokoontumisia suositellaan edelleen vältettävän koronatilanteen takia, koska niissä on hankala huolehtia turvaväleistä ja hygieniaohjeista.

”Vanhempien olisi hyvä ottaa tämä asia myös puheeksi nuorten kanssa, sillä nuorten massakokoontumisia on havaittu varsinkin hyvillä säillä”, Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen huomauttaa.

Myös nuotioista ja kertakäyttögrilleistä olisi hyvä keskustella nuorten kanssa ja huomioida metsäpalovaroituksen voimassaolo, muistuttaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Kevätjuhlien järjestäminen

Koulut ja lukiot voivat järjestää kevätjuhlia etänä sekä oman luokan tai ryhmän oppilaiden kesken. Juhlat järjestetään lähiopetuksen terveysturvallisuusperiaatteita noudattaen.

Lukioiden ylioppilasjuhlat järjestetään abiturienteille lähitoteutuksena, mutta juhliin ei oteta yleisöä, vaan ne striimataan seurattavaksi koteihin. Koronatilanteesta johtuen ei valitettavasti ole mahdollista kutsua paikan päälle oppilaiden ja opiskelijoiden perheenjäseniä tai muita ulkopuolisia vieraita.

Espoon sivistystoimi onnittelee niin peruskoulunsa päättäviä kuin toisen asteen oppilaitoksista valmistuvia!

Kotona tai muissa yksityisissä tiloissa järjestettävät kevään ja kesän valmistujaisjuhlat on hyvä järjestää ensisijaisesti ulkotiloissa. Juhlat on hyvä järjestää voimassa olevia yksityistilaisuuksien henkilömääräsuosituksia sekä muita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä annettuja ohjeita noudattaen. Yksityistilaisuudet eli kodeissa järjestettävät juhlat suositellaan rajoitettavaksi sisätiloissa maksimissaan kymmeneen henkilöön ja ulkotiloissa maksimissaan 50 henkilöön 1.6.2021 alkaen. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ohjeet kesäjuhlien viettoon.

Koulun päättäjäisiä juhlistetaan viime vuoden tapaan livestriimitapahtumalla. 182 km Apart – Summer Editionin pääesiintyjänä nähdään energinen poppari Tuure Boelius. Espoon ja Tampereen kaupungin yhteistyönä toteuttama livestriimi alkaa lauantaina 5.6.2021 klo 19 osoitteessa youtube.com/nuortentamperefi.

Lue lisää oppilaitosten kevätjuhlien järjestämisestä.

Lue myös mitä kaikkea kivaa lapset, nuoret ja lapsiperheet voivat tehdä kesällä.