Jukka Kivimäki käänsi Movitekin tuloskuntoon ja siirtää vetovastuun nyt Oiva Loukkojärvelle

– Oiva tuntee talotekniikka-alan Pohjois-Suomessa. Hän on ollut Movitekissa LVI-projektipäällikkönä 2014–2021 ja työpäällikkönä syksystä 2022 alkaen. Oiva on hoitanut noina vuosina lukuisia tärkeitä kohteita, muun muassa Oulun Kauppakeskus Valkean LVI-urakan. Nyt hän jatkaa Movitekin kehittämistä Jukka Kivimäen runsaan vuoden mittaisen työn jälkeen. Vaihto on suunniteltu jo Jukan aloittaessa, kertoo QMG:n Pohjois-Suomen aluejohtaja Heikki Kiiskilä.

Oiva Loukkojärvi näkee Oulun ja lähiseutujen talotekniikkamarkkinan olevan kunnossa, vaikka asuntorakentaminen onkin hiljentynyt.

– Otan tehtävän mielellään vastaan, ja meillä on sitoutunut porukka yhtiössä. Keskitymme viemään projektit laadukkaasti läpi. Talotekniikkainvestointeja on työn alla ja vireillä sekä teollisuudessa että toimitilarakentamisessa, Oiva Loukkojärvi sanoo.

Movitekissa toteutettiin runsaan vuoden uudistusprojekti

Johtuen korona-ajan haasteista sekä muutoksista yrityksen johdossa, Movitekin kannattavuus heikkeni vuonna 2021. QMG nimitti silloin Jukka Kivimäen uudistamaan yhtiötä.

– Näimme, että Movitek kyllä menestyy Oulun seudulla, kun uudistamme yhtiötä. Jukka Kivimäki pitkäaikaisena qmgläisenä toimitusjohtajana ja osakkaana valittiin kääntämään Movitekin suunta. Kiitämme Jukkaa lämpimästi projektista, jolla yhtiö uudistettiin. QMG:n vahvuuksiin kuuluu, että meillä löytyy kokeneita johtamisen ammattilaisia näihin erikoistehtäviin, Heikki Kiiskilä toteaa.

Jukka Kivimäki jatkaa yhtiössä kesään saakka ja pysyy QMG:n emoyhtiön Nimlas Groupin osakkaana.

– Heikki kutsui minut määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi reilu vuosi sitten. Tehtäväni oli selkeyttää toimintaa, parantaa kustannustehokkuutta ja palkata hyviä tekijöitä taloon sekä rekrytoida LVI-tekniikan ammattilainen toimitusjohtajaksi. Nyt on hyvä kohta luovuttaa kapula Oivalle, Jukka Kivimäki kommentoi tyytyväisenä.

Movitek tekee talotekniikkaurakointia ja -huoltoa koko Pohjois-Suomen alueella. Yhtiö työllistää 43 henkilöä. QMG:lla on Movitekin lisäksi Pohjois-Suomessa kuusi muuta yhtiötä – LVI-urakoitsijat Kokkolan LVIS-Palvelu ja Tornion Ilmastointitekniikka, sähköurakoitsijat Mesiel ja Paikallis-Sähkö ja VirtaWorks sekä turvatekniikan erikoisosaaja Capcon.