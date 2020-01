Jukka Lehtinen Booky.fi:n ohjelmistosuunnittelujohtajaksi

Jukka Lehtinen on nimitetty Booky.fi Oy:n ohjelmistosuunnittelujohtajaksi 1.2.2020 alkaen. Uuden tehtävän tavoitteena on asiakaslähtöisen ohjelmistosuunnittelun kehittäminen konsernin yhtiöiden tarpeisiin.

Jukka Lehtinen vastaa uudessa tehtävässään Booky Groupin ohjelmistokehityksestä, siihen liittyvistä toiminnoista ja toimintaympäristöstä sekä toimii ohjelmistokehityksen tiimin esimiehenä.

– On ilo päästä luomaan konsernin it-toiminnalle selkeää strategiaa ja kehittämään toimintaa. Tavoitteenamme on toimintaympäristön ja metodien kehittäminen sekä asiakasnäkökulman vahva huomioiminen ohjelmistokehityksessä, kertoo Lehtinen työnsä tavoitteista.

Tradenomi Jukka Lehtisellä on tietojenkäsittelyn koulutus. Lehtinen on työskennellyt Booky.fi:n tietojenkäsittelytiimissä vuodesta 2012 alkaen.



Booky.fi Oy on laajan valikoiman verkkokirjakauppa. Yritys tuottaa myös konsernin tukipalvelut. Yhtiö on osa Booky Groupia, johon kuuluvat logistiikan palveluita tuottava Porvoon Kirjakeskus Oy, kirjastomateriaalien ja -palveluiden toimittaja sekä peruskoulujen oppimateriaalien välittäjä Suomen kirjastopalvelu Oy ja nuottikauppa Ostinato Oy.