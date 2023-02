Jukka Mäkelän näyttelyssä soi elävä musiikki

Saran klubi -sarjan muut konsertit ovat su 16.4. klo 14 Mikko Sarvanne Garden & AINON sekä su 7.5. klo 14 Suhina Kollektiivi. Näiden lisäksi elävää musiikkia tarjoilee su 12.3. klo 14 Ahti Lassila Walking Bass. Konsertit sisältyvät näyttelyn pääsymaksuun.

Konserttien lisäksi musiikin ja maalausten yhdistelmästä pääsee nauttimaan näyttelyn äänioppaassa, jossa soi esimerkkejä Jukka Mäkelän levykokoelmasta.

Musiikki oli oleellinen osa Jukka Mäkelän työskentelyä: ”Musiikki kuuluu työn prosessiin: aluksi jazzia että ’herää’”. Mäkelä on myös pohtinut taiteensa yhtymäkohtia musiikkiin: ”Tämäntyyppinen kuvataide on aika lähellä musiikkia. Kysymys on rytmistä ja liikkeestä, painotuksista ja korostuksista, teemasta ja muunnelmista.”