Jukka Mäkelän retrospektiivi Sara Hildénin taidemuseossa

Sara Hildénin taidemuseo on kansainväliseen modernismiin ja nykytaiteeseen keskittyvä museo. Vaihtuvien näyttelyiden tutkimuksellinen valmistelu, julkaisutoiminta ja erilaisia kävijäryhmiä huomioiva yleisötyö ovat museon keskeisiä painopisteitä.

Museoon on talletettu Sara Hildénin Säätiön omistama suomalaisen ja ulkomaisen taiteen kokoelma. Museo hoitaa säätiön kokoelmaan kuuluvia teoksia, joita se esittelee vaihtuvissa näyttelyissä. Säätiön nykytaiteen kokoelma on tarjonnut lähtökohdan monipuoliselle näyttely-yhteistyölle, joka on tehnyt mahdolliseksi monet merkittävät sekä suomalaista että ulkomaista nykytaidetta esittelevät näyttelyt.