Jukka Mildh Otavamedia Oman liiketoimintajohtajaksi

Jukka Mildh on nimitetty yritysmedioita ja -sisältöä tuottavan Otavamedia OMAn liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja Otavamedia Oy:n johtoryhmän jäseneksi 1.3.2020 alkaen.

Jukka Mildh (53) on työskennellyt Otavamediassa vuoden 2018 alusta lähtien, ensin OMAn asiakkuustiimin esimiehenä ja sen jälkeen ko. liiketoimintayksikköön viime vuonna muodostetun uuden Customer Relations -ryhmän vetäjänä.

Mildh on kansainvälisen markkinointiviestinnän, sisällöntuotannon ja suhdetoiminnan moniosaaja. Hänellä on mediasta ja liike-elämästä 30 vuoden poikkeuksellinen kokemus, joka pohjautuu työskentelyyn kilpa-autoilun Formula 1 -sarjassa. Mildh elää median pulssilla päivätyönsä ohellakin, sillä hän toimii YLE Urheilun F1-asiantuntijana.

– Sisällön kaupallinen voima innostaa minua. Yritysten oma media ja sen kanavissa julkaistu sisältö on erittäin vahva asiakkaiden sitouttamisen keino. Juuri sitoutuminen on tänä päivänä brändeille elinehto. Uudessa roolissani pääsen 45 huipputekijän kanssa tarjoamaan monipuolisia ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä kommunikoimaan oman viestinsä aidosti ja vaikuttavasti, Mildh sanoo.

– Otavamedia on tunnettu huippulaadukkaasta sisällöstä, jota yhtiö tekee kuluttajille ja yrityksille. On hienoa olla mukana vaikuttamassa, kun koko Otavamedian potentiaalia vapautetaan asiakkaillemme yhä enemmän, innovatiivisesti ja mitä erilaisimmin keinoin. Olemme yhtiönä media-alan murroksen näköalapaikalla ja elämme alan muiden toimijoiden tapaan jatkuvan muutoksen keskellä. Jukka on kahden vuoden aikana päässyt hyvin kiinni Otavamedia OMAn liiketoiminnasta ja pääsemme näin jouhevasti jatkamaan suunnitelmien mukaan, Otavamedia Oy:n toimitusjohtaja Timo Kopra iloitsee.

Otavamedia OMA suunnittelee ja tuottaa vaikuttavaa sisältöä yli sadan asiakkaan kanaviin ja omiin medioihin. Otavamedia OMA on erikoistunut asiakasviestinnän strategiseen suunnitteluun, sisällöntuotantoon, monikanavaiseen jakeluun ja sisältöjen markkinointiin. Yksikössä työskentelee 45 viestinnän, sisältömarkkinoinnin ja videotuotannon ammattilaista.

Otavamedia Oy:n toimialana on aikakaus- ja asiakasmedioiden kustannus- ja julkaisutoiminta. Otavamedia on kaikilla näillä toimialoilla suurin Suomessa ja se on osa Otava-konsernia. Otavamedia on juuri muuttanut uusiin toimitiloihin, Triplan Workery Westiin, Pasilassa.

