Jukolan Juusto Oy yhteistyöhön tunnetun Italialaisen viininvalmistaja Tommasin kanssa

Suomalainen juusto ja italialainen viini onkin täydellinen yhdistelmä - Jukolan Juusto ja viininvalmistaja Tommasi aloittavat poikkeuksellisen yhteistyön

Keski-suomalainen juustonvalmistaja Jukolan juusto aloitti poikkeuksellisen yhteistyön italialaisen viininvalmistaja Tommasin kanssa. Yhteistyö sai alkunsa, kun Jukolan juusto teki kokeilun, jossa he valmistivat juustoa Tommasin Amarone-viinistä.

Jukolan Juustolla oltiin jo jonkin aikaa etsitty viiniä, joka sopisi parhaiten täydentämään perinteisen cheddarin makua. Juustojen valmistuksessa kokeiltiin erilaisia punaviinejä, mutta makuominaisuudet eivät osuneet kohdalleen. Se täydellisesti sopiva oli vielä löytämättä, kunnes “viinimies” Heikki Remes vieraili juustolassa ja ehdotti kokeiluun Tommasin Amaronea. Koejuustot valmistettiin Amaronesta ja riittävän kypsytyksen jälkeen niitä maisteltiin, arvioitiin ja yksinkertaisesti voitiin todeta – se oli siinä!

Kypsyneistä juustoista lähetettiin näytteet Amaronen valmistajalle Tommasille, jossa oltiin hämmästyneitä, miten hyvää ja laadukasta punaviinijuustoa oli onnistuttu valmistamaan. Tässä oli ehdottomasti löytynyt makupari, jollaista aiemmin viinillä maustetuista juustoista ei ollut löytynyt. Tämä sinetöi yhteistyön Tommasin ja Jukolan Juuston välille ja Amarone cheddarin valmistus alkoi. Myös yhteinen filosofia ja perheyritysten arvot valmistaa laadukkaita tuotteita, jotka yhdistävät ihmisiä, tukevat toisiaan.

“Suomi on Tommasille tärkeä markkina-alue. Vaikka teitä ei ole paljon, suomalaiset kuluttavat paljon meidän viinejämme. Yksi parhaita makupareja Amaronelle on juusto, joten miksei suomalainen cheddar! Amarone cheddarissa on fantastinen tekstuuri, Amaronen “portmainen” tuoksu ja makeus, joka nousee upeasti juuston maussa esiin. Tämä oli yhteistyö, josta emme halunneet kieltäytyä.

Sanomme aina, että T edustaa sekä Tommasia että perinteitä “tradition”. Yhteistyöhön lähdettäessä meille on tärkeää, että kumppanimme arvostavat perinteitä yhtä paljon kuin me ja jakavat kanssamme saman vision. Jukolan Juuston yhteistyössä puhumme tuotteesta, jossa yhdistyy korkea laatu ja asialle omistautunut perheyritys. Vahvat perinteet ja yhteinen visio ovat asioita, joita arvostamme yhteistyössä.”

- Giorgio Scarsella, Export Manager Europe, Tommasi Family Estates

"Yhteistyö Tommasin kanssa tulee ehdottomasti rikastuttamaan juustonvalmistustamme sekä juustokulttuuria ison tunnetun italialaisen brändin kanssa. Maailmalla näinkin tunnetun brändin yhdistäminen cheddariimme on loistava asia ja uskomme sen auttavan pääsyä myös vientimarkkinoille. Jo nyt useista maista on tullut kyselyjä Amarone cheddarista.”

- Markku Liias, Toimitusjohtaja, Jukolan Juusto Oy

Jukolan Juusto Oy:n punaviinillä maustetut juustot valmistetaan nykyään Tommasin Amaronen labelillä. Tommasi Amaronen maahantuojana toimii Interbrands Wine & Spirits Oy.

Jukolan Juusto Oy

Jukolan Juusto Oy Jukolan Juusto on Joutsan Leivonmäellä sijaitseva juustola. Jukolan Juusto valmistaa cheddarjuustoa oman tilan maidosta perinteisellä cheddarin valmistustavalla tuotenimellä Aito Cheddar. Jukolan Juusto on Suomen suurin perinteisen cheddarin valmistaja.

Tommasi Family Estates

Tommasi on arvostettu italialainen viininvalmistaja, jonka ensimmäinen viinitila perustettiin Veneton Valpolicellan Classicon alueelle vuonna 1902. Pienen viinitilan perusti perheyrityksen isoisä Giacomo. Tänä päivänä Tommasi viljelee viiniä myös Veronan DOC-alueella, Lombardian Oltrepò Pavesessa, Toscanan Montalcinossa ja Maremmassa sekä Apulian Manduriassa. Tommasia johtaa jo 4. sukupolvi.

Amarone Cheddaria saatavilla jouluksi Jukolan Juuston lahjapakkauksissa S-ryhmän kaupoista, K-kaupoista ja Minimaneista.