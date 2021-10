Julkaisuvapaa 5.10.2021: Vuoden Nuori Suunnittelija on Idaliina Friman

Vuoden Nuori Suunnittelija -kilpailun teemana oli tänä vuonna meri. Voittajaksi tasokkaassa kilpailussa valikoitui Idaliina Friman, joka suorittaa Aalto-yliopistossa vaatesuunnittelun maisteriopintoja. Kandidaatin opinnäytetyöhön liittyvän työharjoittelunsa hän suoritti muotitalo Givenchylla Pariisissa.



Voittajatyön lähtökohtana Itämeren tilanne



Frimanin suunnittelema asukokonaisuus koostuu kansitakista, leveälahkeisista seilorihousuista sekä päähineestä. Klassisia vaatekappaleita yhdistää moderni suunnittelullinen ote sekä vastuulliset materiaalit, jotka ovat joko kierrätettyjä tai ylijäämävarastoa. Neuleissa käytetty lanka on valmistettu merilevästä, jota käytetään yhdessä villan kanssa. Asun villa on kierrätettyä ja osa asussa käytetystä polyesteristä on valmistettu merestä kerätystä jätemuovista. Käytetty vanu on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista.



Friman on suunnitellut asun naisille, mutta se soveltuu myös unisex-käyttöön. Suunnittelijana Friman pyrkii luomaan tuotteita, jotka ovat helposti muokattavissa ja käytettävissä erilaisiin käyttötarkoituksiin; myös niin, että tavanomaista ylellisempi vaatetaipuu arkikäyttöön sopivaksi.

”Tämä asu on suunnittelemakseni kokonaisuudeksi melko pelkistetty. Asuun on tehty erilaisia, hieman tavanomaisuudesta poikkeavia yksityiskohtia. Kun asua tutkii tarkemmin, näkee millaisia lankasekoitteita ja luonnollisia värejä tuotteen värjäyksessä on käytetty. Muun muassa housuista löytyy kahluulahje ja asun neulos on yhdistetty kudottuun kankaaseen neulahuovutusta käyttämällä. Asu on valmistettu mahdollisimman ekologisesti, ja siihen on kulunut paljon työtunteja”, Friman toteaa.

Vuoden Nuori Suunnittelija -kilpailun voitto on Idaliina Frimanille suuri kunnia. Kilpailu on toiminut ponnahduslautana monelle lupaavalle suunnittelijalle.

”Finaalissa oli paljon lahjakkaita suunnittelijoita, joita katson ylöspäin. Nyt, kun maisteriopintoja on vuosi jäljellä, kilpailusta sai hyvää kokemusta malliston luomiseen”, Friman toteaa. Parhaillaan Idaliina Friman suunnittelee Vallilalle pyjama-mallistoa, joka tulee kauppoihin vuonna 2022. Mallisto on inspiroitunut 60- ja 70-lukujen tyylistä.

"Tuotteet ovat pyjamia, mutta joilla voi myös lähteä juhliin." Friman kertoo.

Kilpailu on kovatasoisin aikoihin

Kilpailutöitä saapui muutamaa viime vuotta enemmän, mutta meri-teemaa oli niissä tulkittu yllättävän samoin tavoin.

”Jos suunnittelija halusi korostaa meren koristeellisuutta, nähtiin töissä simpukoita, meduusoja ja leviä. Yli puolet osallistujista oli valinnut teemakseen ympäristöhuolet, jolloin töissä korostettiin merestä raivattujen jätteiden uusiokäyttöä ja orgaanista meriainesta vaatteiden ja asusteiden raaka-aineina”, kertoo kilpailuraadin puheenjohtaja Jaakko Selin. Myös uusien, ekologisten tekstiili-innovaatioiden kotimainen kehittäminen oli mukana finalistien töissä ja haastatteluissa.

Arvostelut ja valinnat tehtiin ”sokkona” eli töiden tekijöiden henkilötiedot eivät olleet tuomariston tiedossa. Selin toteaa suunnittelukilpailun olleen tänä vuonna kovatasoisin aikoihin. Finaalihaastatteluun ylsi neljä erilaista ehdokasta. Kaikkia yhdistää harjoittelu nimekkäissä ulkomaisissa muoti- ja tekstiilialan yrityksissä.

”Finalistien ammatillinen taso oli tuomariston mielestä niin korkea, että haluamme aiemmista vuosista poiketen esitellä lyhyesti heidät kaikki”, Selin toteaa.

Vuoden nuori suunnittelija 2021 Idaliina Friman

Idaliina ylsi finaalihaastatteluun jo toisena vuonna peräkkäin. Nyt monimuotoinen ja syvällinen, mutta selkeästi valmiiksi ajateltu työ toi voiton.



Tuomarien mukaan voittajatyön tarkastelu on kuin kiehtova visiitti pienen suomalaisen rannikkokaupungin merimiesmuseoon. Asukokonaisuuksista löytyy hienoja viittauksia merimieselämään ja merenkulkuun: laivaköysiä, kaksirivisiä kipparitakkeja, palmikkoneulosta ja perinteinen sydvesti-päähine. Merten ympäristöuhkat esitetään hienovaraisina öljytahroihin viittaavina värityksinä. Modernin kietaisuviitan tikkaus on lainattu suomalaisten ensimmäisistä, alun perin purjehduskäyttöön tarkoitetuista tuulipuvuista, nyt jättikokoisena. Viitan toppaustäyte on kehrätty merten muoviroskista. Asuissa yhdistellään taitavasti valmisvaatteiden käytännöllisyyttä, couture-muodin loisteliaisuutta ja merenkulun historian viitteitä.



Idaliina Friman on myös kokenut ja menestynyt kilpailija. Hänen CV:stään löytyvät Aalto- yliopiston Näytös18, Diesel Prize voitto sekä päävoitot kansainvälisissä ModaPortugal 2019 ja Designers' Nest 2021 kilpailuissa. Tällä hetkellä Kandidaatin Bachelor of Art -mallisto on Future Nordic Fashion näyttelyssä, Prins Eugen Waldemarsudden Museossa Tukholmassa.



Muut finalistit



Laura Rusanen hämmästytti pari vuotta sitten finaalituomareita itse kehittämällään, vesiliukoisella biomuovilla. Nyt Lauran kilpailutyön monimuotoisuus vei jatkoon, ja uutena innovaationa nähtiin levämassasta keitetty, pursotettu ja kuivattu nauhalanka. Siitä oli kilpailukokonaisuuteen neulottu keveitä ja ennennäkemättömiä asusteita. Kilpailija on tuomariston mielestä suunnittelijana uusien vaatemateriaalikeksintöjen kärkikastissa.



Eetu Kemppainen lähetti kilpaan minimalistisen ja lyhyen ehdotuksen. Ulkomaisessa muotihuoneessa vapaata muotoilua ja pintojen kolmiulotteista luomista kehitellyt Eetu esitteli haastattelussa upeita materiaalistruktuureja, joiden visuaalisena innoituksena olivat muun muassa koristeelliset levät. Merien öljyntorjuntaan siviilipalveluksessa perehtynyt suunnittelija oli myös yllättävästi miettinyt suojavaatteiden ja mustan öljyn estetiikan tuomista elegantisti juhlapukeutumiseen.



Anna Semin työssä tammipuusta työstetyillä ja verkkoon kiinnitetyillä kuviolaatoilla lähestyttiin meri-teemaa koristeellisesti. Tuomaristo näki työssä hopeisena kiiltäviä kalaverkkoja, meren välkettä, simpukan helmiäistä, pikkukivien helinää ranta-aallokossa. Tuomariston mielestä Annan idean edelleen kehittämiselle on suurenmoisia mahdollisuuksia.



Kilpailun raatiin kuuluivat tänä vuonna muotitaiteilija Ritva Falla, viestintäjohtaja, Martta Louekari, Juni Communication, markkinointijohtaja Taru Marjamaa, muotisuunnittelija Hammi Mettinen, vaatesuunnittelija Katri Niskanen, muotitoimittaja ja stylisti Nina Nuorivaara, tuottaja Venla Ruoppila, Gloria-lehti, toimittaja Jaakko Selin ja vaatesuunnittelija Mari Talka.



Vuoden nuori suunnittelija -kilpailu on yksi maailman vanhimmista muotikilpailuista, ja sen perinteisiin kuuluvat laaja tuomaristo sekä finalistien haastattelut, joissa kilpailijat saavat oman mielensä mukaan esitellä myös muita alaan liittyviä töitä ja ideoitaan. Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja vaatesuunnitteluun sekä kannustaa nuoria suunnittelijoita ja nostaa esiin suomalaista vaatetusteollisuutta. Kilpailun toteuttavat Messukeskus ja I love me -messut, ja kilpailun 5 000 euron suuruisen stipendin kustantaa Suomen Messusäätiö.



Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 eurolla stipendejä, apurahoja ja palkintoja. Tunnettuja Messusäätiön palkintoja ovat Vuoden nuori suunnittelija -palkinnon ohella mm. Kaj Franck -muotoilupalkinto ja Habitare-suunnittelukilpailu.



I love me on tyylin, hyvän olon ja itsestä huolehtimisen tapahtumakokonaisuus, joka järjestetään seuraavan kerran Messukeskuksessa Helsingissä 21.–23.10.2022.





