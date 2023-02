Julkisen sektorin neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU edellyttävät kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaneuvottelujen käynnistämistä viipymättä – Palkankorotukset maksettava sovitusti verrokkialojen mukaan

Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) muistuttavat, että järjestöt sopivat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa vuosi sitten kesäkuussa palkkaratkaisun, joka sitoo tulevat korotukset teollisuuden korotuksiin. Jos teknologiateollisuudessa, kemianteollisuudessa ja kuljetusalalla saadaan suuremmat korotukset, keskimääräinen erotus huomioidaan kaikissa kunta- ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa.

Jos verrokkialojen sopimusratkaisujen kustannusvaikutukset ylittävät tälle ja ensi vuodelle jo sovitut 1,9 prosentin korotukset, lisätään ylimenevästä osuudesta yleiskorotuksiin 70 prosenttia ja 30 prosenttia sovitaan paikallisesti.



– Teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa on sunnuntaina hyväksytty uudet työehtosopimukset, joten neuvottelujen aloittaminen kunta- ja hyvinvointialueiden palkantarkistuksista on ajankohtaista ja se on tehtävä viipymättä, neuvottelujärjestöt toteavat.



Lisätiedot ja kommenttipyynnöt:



- JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto (OAJ), 050 568 9188, Twitter @KatarinaMurto

- JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772, Twitter @paiviNI

- Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, 050 591 2341, Twitter @VoimaJonna