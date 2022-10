JULKIVAPAA 10.10. KLO 11:00 Terapeuttivillelle Mielenterveyspalkinto

Ville Merinen on tehnyt vaikuttavaa ja asiantuntevaa mielenterveyssisältöä sosiaaliseen mediaan pääkohderyhmänään nuoret ja nuoret aikuiset. Raikkaalla ja sosiaaliseen mediaan sopivalla tavalla Merinen on tavoittanut tärkeälle asialle uusia kohderyhmiä. Merinen tuottaa sisältöä vaikeista aiheista ja tuo esiin konkreettisia keinoja vahvistaa mielenterveyttä.

Sosiaalisen median kanavat ovat jokapäiväisiä viestintäalustoja kaikenikäisille. Nuoret viettävät niissä paljon aikaa ja monet nuoret käyttävät niitä myös tärkeimpinä paikkoina hakea tietoa. Merisen somesopivaan muotoon paketoidut sisällöt tavoittavat parhaiten nuoria.

On arvokasta, että sosiaalisessa mediassa on sisältöä, joka vähentää mielenterveyden haasteisiin liitettyä stigmaa, aktivoi keskusteluun, pohjautuu asiantuntijatietoon ja ohjaa tarvittaessa avun piiriin. Merinen on itsekin sitoutunut auttamaan, muun muassa päivystänyt öisin niissä kanavissa, joissa nuoret miehet ovat. Merinen on alusta lähtien kertonut tavoitteekseen suomalaisen mielenterveysstigman poistamisen.

Tämänvuotinen palkinto luovutetaan ensi maanantaina Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. klo 15 MIELI ry:n tiloissa. Palkinnon luovuttaa toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. Media on tervetullut seuraamaan palkitsemistilaisuutta.

Järjestyksessään 27. Mielenterveyspalkinto

MIELI Suomen Mielenterveys ry on jakanut mielenterveyspalkintoa vuodesta 1994 lähtien. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on omassa elämässään ja toiminnassaan edistänyt ihmisten henkistä hyvinvointia ja tukenut mielenterveyttä varsinaisen mielenterveystyön ulkopuolella.

Palkinto jaetaan vuosittain Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta.

Lisätietoa Mielenterveyspalkinnosta:

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Jutta Kajander

jutta.kajander@mieli.fi, 0408014429