Jungle, Scandinavian Music Group, Ruusut, Sweatmaster, Xysma ja monta muuta mielenkiintoista lisäkiinnitystä Kesärauhaan 2022

Brittiläinen funk- ja neo-soul-tyylistä elektronista musiikkia esittävä Jungle tähdittää Kesärauhan perjantain hämärtyvää kesäiltaa, joten luvassa on tanssin hurmosta. Tanssilattiat ympäri maailmaa valloittaneen brittikokoonpanon viimeisimmältä 2021 julkaistulta “Loving In Stereo” -kolmosalbumilta löytyvä “Keep moving” -hitti on tuttu niin Suomen radiotaajuuksilta kuin kuin DJ’den soittolistoilta.

Kesärauha jatkaa viimevuotista linjaansa tuoda lähimenneisyyden merkkiorkestereita takaisin parrasvaloihin - tällä kertaa lavalle paluun tekee rakastettu garagerock-trio Sweatmaster, joka soittaa festivaalilla kesän ainoan Turun keikkansa. Kesärauhassa nähdään myös vahvaa paluuta niin levytyskantaan kuin esiintymislavoille tekevä legendaarinen vaihtoehtorock-yhtye Xysma.

Kesärauhan vahvaa ulkomaista esiintyjäkattausta täydentävät kaksi mielenkiintoista artistia, Planningtorock sekä Billy Nomates. Planningtorock on Boltonista lähtöisin oleva, mutta sittemmin pitkään Berliinin teknoskenessä vaikuttanut elektropop-artisti, joka on julkaissut uransa aikana neljä kokopitkää albumia sekä tullut tunnetuksi lukuisista remixeistä muun muassa Lady Gagalle ja Robynille. Billy Nomates on brittiläinen kovassa nosteessa oleva postpunk-artisti, joka on vakuuttavan live-esiintyjän maineessa. Vuonna 2020 debyyttialbumin julkaissut Billy Nomates on nähty lukuisilla maineikkailla brittifestivaaleilla ja tehnyt yhteistyötä hengenheimolaisensa Sleaford Modsin kanssa. Artistin tuotannon isoimpana läpimurtohittinä voidaan pitää jyräävästi groovaavaa “No” -kappaletta.

Uusia kotimaisia vahvistuksia ovat pienen hiljaiselon jälkeen aktivoitunut Scandinavian Music Group, tähän asti jokaisessa Kesärauhassa esiintynyt indiesuosikki Ruusut ja hehkutetun esikoisalbumin vastikään julkaissut turkulainen Suomisoul-yhtye Punomo. Myös turkulainen elektroninen indiepop/r’n’b -artisti Louie Blue, vahvan uuden albumin syksyllä 2021 julkaissut singer-songwriter Astrid Swan, elektropoppari Onni Boi sekä turkulaistaustainen laulaja-lauluntekijä Markus Perttula yhtyeineen täydentävät Kesärauhan ohjelmistoa.

“Järjestelyt kohti kolmatta Kesärauhaa ovat täydessä vauhdissa ja eteenpäin mennään kovalla sykkeellä vastikään julkistetun Junglen Keep Moving -kappaleen tahdissa. Olemme tulevan festivaalin ohjelmistosta todella fiiliksissä, sillä Linnanpuisto tulee täyttymään käsittämättömän kovatasoisesta artistikattauksesta. Tovin päästä julkaisemme vielä muutamia maukkaita lisäyksiä, joiden joukosta löytyy myös kansainvälisiä nimiä”, intoilee Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

Kesärauhan julkistettu ohjelmisto:

Perjantai 10.6.2022

Jungle (UK), Wolf Alice (UK), Pariisin Kevät, Ursus Factory, Atomirotta, F, Kissa, K-X-P, Litku Klemetti, Louie Blue, Pessa, Risto,Rosa coste, Rosita Luu + lisäyksiä tulossa

Lauantai 11.6.2022

First Aid Kit (SE), Gasellit, Vesta, Scandinavian Music Group, Yeboyah, Planningtorock (UK), Arppa, Kohti Tuhoa, Linda Fredriksson Juniper, Lyyti, Malla, Markus Perttula, Moon Shot, NCO, Nelma U, Onni Boi, Pekka Nisu, Pykäri, Sepikka, Sweatmaster, View, Vince Vigo + lisäyksiä tulossa

Sunnuntai 12.6.2022

José González (SE), Viagra Boys (SE), Olavi Uusivirta, Ruusut, Billy Nomates (UK), Astrid Swan, Hassan Maikal, Kauriinmetsästäjät, Knipi, Mc Koo, Nicole Willis, Pambikallio, Punomo, Sexmane, Xysma + lisäyksiä tulossa

LIPUT:

Kesärauhan yhden ja kahden päivän liput tulevat myyntiin perjantaina 11.2.2022 klo 10.00. Kolmen päivän liput ovat myynnissä Lippupisteessä.

1pv 95 € / 2pv 115 €/ 3pv 135 €

Kesärauhan yksi arvoista on Itämeren suojelu ja siksi festivaali tekee yhteistyötä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Festivaalilippuun on mahdollista lisätä 5 euron arvoinen Rantarauha tai 15 euron arvoinen Saaristorauha, jotka kumpikin tilitetään täysimääräisesti Pidä Saaristo Siistinä ry:n Itämeren suojelutyöhön.

Lippukauppa: Lippu.fi/kesarauha

















