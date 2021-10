Junnufutista, mielenilmaisu sekä merellinen Helsinki - nämä olivat koronavuoden palkitut matkailuteot

”Kaikki palkittavat edustavat eteenkin tässä ajassa sitä toiveikkuutta ja avarakatseisuutta, jota Helsinki nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee”, Matkailusäätiön puheenjohtaja Mikko Leisti summaa.

”Korona-aika muistutti meitä siitä, että matkailu-ala ei ole pelkästään ulkopuolisille, vaan myös meille kaupunkilaisille. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää tunnustaa, että matkailu on Suomen suurimpia vientialoja ja työllistää yli 150 000ihmistä, erityisesti nuoria”, tuomariston jäsen, Flow Festivaalin toimitusjohtaja Suvi Kallio lisää.

Perustelut

Helsinki Cup

Helsinki Cup on pitkäjänteisellä ja näkemyksellisellä työllä kehittänyt Helsinkiin ainutlaatuisen tapahtuman, josta on muodostunut keskeinen osa kaupungin kesää ja kokemusta.



Helsinki Biennaali

Helsinki Biennaali vei rohkeasti taiteen hiljattain yleisölle avautuneeseen Vallisaareen.



Seurasaari

Kun pandemia iski ja jatkui, löysivät helsinkiläiset ja muualtakin saapuneet kaupungin ainutlaatuisen lähiluonnon, joka on erityinen osa Seurasaaren viehätysvoimaa.



Kulttuuri- ja tapahtuma-alan ”Mitta on täysi” -mielenilmaus

”Mitta on täysi” -mielenilmaus osoitti, että meidän tulee nähdä kulttuuri- ja tapahtuma-ala keskeisenä osana yhteiskuntamme elinvoimaa.



Teemu Kokko, rehtori, Haaga-Helia

Rehtori Teemu Kokko on useamman polven stadilainen, joka on systemaattisesti ja vakaan myönteisesti kehittänyt rakastamaansa alaa ja opinahjoa eteenpäin.



Ehdotuksia palkinnon saajiksi tuli ennätysmäärä, lähes 300 kpl. Tuomaristo ilahtui ehdotusten kirjoa ja määrää. ”Selvästi pandemia on saanut helsinkiläiset huomaamaan kaupungin kulttuurin, palveluiden ja tapahtumien tärkeyden”, tuomariston puheenjohtaja Mikko Leisti toteaa. Jaettava palkintosumma oli 10 000 euroa.

Helsingin Matkailusäätiön teettämän kyselyn mukaan 84% helsinkiläisistä on ylpeitä siitä, että matkailijat haluavat tulla Helsinkiin. 78% uskoo, että matkailulla on positiivinen vaikutus kaupungin talouteen. ”Helsinkiläiset siis rakastavat matkailua ja sen tuomaa väriä, tunnelmaa ja hyvinvointia. Nyt onkin tärkeää pitää niistä huolta kun kotimaiset ja kansainväliset matkailijat palaavat nauttimaan Helsingistä.”, Leisti sanoo.

Helsingin Matkailusäätiön tehtävä on edistää erityisesti pääkaupunkiseudun matkailua. Nyt Sofiassa järjestetty Helsinki Travel Awards oli järjestyksessä seitsemäs vuosittainen palkintotilaisuus.