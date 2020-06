Juoman ympäristöystävällinen pakkaus asiakkaille yhä tärkeämpää

Pakkauksen osuus juoman ilmastovaikutuksista on merkittävä. Asiakkaat kiinnittävätkin huomiota pakkausten hiilijalanjälkeen yhä enemmän. Alko helpottaa vastuullisia valintoja Vihreä valinta -merkinnöillä, joiden vaatimuksiin yhä useampi tuote valikoimassa vastaa.

Kuluttajat ovat yhä huolestuneempia kulutustottumustensa vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon. Myös juomavalinnoissa kiinnitetään huomiota vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Alkon kevään 2020 valikoimatyytyväisyystutkimuksen mukaan kiinnostus vastuullisesti tuotettuja tuotteita kohtaan korostuu erityisesti naisilla, joista 63 % (kaikki vastaajat 51 %) on kiinnostunut luomusta, 54 % Reilun kaupan tuotteista (kaikki vastaajat 46 %) ja 34 % kevyemmistä lasipulloista (kaikki vastaajat 28 %).

Pakkauksen osuus viinin ilmastovaikutuksista on kolmannes, ilman kierrätystä jopa yli 40 prosenttia. Mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienempi on myös ympäristökuormitus.

”Toisin kuin elintarviketuotteissa yleensä, viinipakkauksella on suurempi ilmastokuormitus kuin itse juomalla. Ei olekaan yhdentekevää, millaisen juomapakkauksen valitsee. Alkossa kevyet lasipullot, kartonkitetrat ja muut pienemmän hiilijalanjäljen pakkaukset ovat kasvattaneet osuuttaan kokonaismyynnistä. Kevyiden lasipullojen myynti on viime vuoteen verrattuna kasvanut lähes 10 prosenttia ja pienten viinipullojen lähes 19 prosenttia. Vaikka osuus koko valikoimastamme on edelleen vähäinen, odotamme tämän trendin kasvavan, kun tietoisuus pakkausten hiilijalanjäljestä lisääntyy”, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Laura Varpasuo.

”Panostamme Alkossa kevyempien juomapakkausten osuuden kasvattamiseen. Alkon tavoitteena tämän vuoden loppuun mennessä on, että 40 prosentilla tuotteista on jokin ympäristötuotetieto”, jatkaa Varpasuo.

Vihreä valinta -symboli kertoo tuottajan sitoutumisesta kestävän kehityksen edistämiseen

Alkon Vihreä valinta -merkintä auttaa kuluttajaa tekemään vastuullisempia ostopäätöksiä. Vihreä valinta -symbolit Alkon myymälöiden hyllyn reunassa kertovat juomatuottajien sitoutumisesta kestävän kehityksen periaatteisiin.

Vihreä valinta -symboleita on kuusi:

luomu

biodynaaminen

vegaaninen

alkuviini

paikallinen kestävän kehityksen sertifiointi

ympäristövastuullinen pakkaus

Ympäristövastuullinen pakkaus -symboli laajenee myös väkeviin ja panimotuotteisiin

Kesäkuun alusta alkaen kuluttajan on helpompi löytää kevyeen lasipulloon pakattu väkevä juoma tai panimotuote, kun myös nämä pakkaukset on merkitty Alkossa ympäristövastuullinen pakkaus -symbolilla.

Painorajat väkevien ja panimotuotteiden kevyemmille lasipulloille ovat:

väkevien 0,7 litran lasipullo enintään 450 grammaa

panimotuotteiden 0,33 litran kokoluokan lasipullo enintään 220 grammaa

panimotuotteiden 0,5 litran lasipullo enintään 300 grammaa

Väkevien ja panimotuotteiden osalta ympäristövastuullinen pakkaus -symboli löytyy Alkon valikoimista jo 377 tuotteelta.

Aiemmin merkinnän alta ovat jo löytyneet viinin ja kuohuviinin kevyemmät lasipullot sekä ympäristösertifioidut juomapakkaukset.