Jussi-gaalaa juhlitaan uudella ilmeellä

Uusi ilme on nähtävissä maaliskuun lopulla järjestettävässä Jussi-gaalassa ja kaikissa tapahtumaan ja palkintoihin liittyvissä materiaaleissa sekä jussit.fi-verkkosivuilla.



“Kotimainen elokuva on nousussa, ja suomalaisen nykyelokuvan taso on kaikin mittarein kansainvälistä tasoa, joten halusimme nostaa Jussienkin ilmeen uudelle tasolle. Samalla halusimme ilmeeseen lisää juhlavuutta, sillä haluamme muistuttaa myös, että kyseessä on Euroopan vanhin kansallinen elokuva-alan palkinto”, kertoo Manna Katajisto, Jussi- palkinnoista päättävästä elokuva-alan ammattilaisyhdistys Filmiaura ry:stä.



Jussi-gaalan tarkoitus oli alun perin olla kotimainen vastine Oscareille. Jussien suosio on vaihdellut vuosikymmenten mittaan, mutta juhlallisuus ja elokuvallinen glamour on aina liitetty Jusseihin – esikuvansa tapaan. Nyt Suomen juhlavuoden kunniaksi, ilmettä oli syytä päivittää nykypäivään. Uuden ilmeen suunnitellut art director /3D artist Mare Ollinkari Nitrosta kertookin, että inspiraatiota haettiin Oscareiden kulta-ajalta sekä vuonna 1944 Ben Renvallin luomasta Jussi-patsaasta.



”Hollywoodin kulta-aikaan liitetään vahvasti juhlava Art Deco -tyyli, jota Jussien ilmeessä lähdettiin kunnioittamaan. Eletäänhän nyt kotimaisen elokuvan uutta kulta-aikaa, joten palkinto ja gaala ansaitsevat kimallusta ja arvokkuutta olemukseensa”, Mare Ollinkari kertoo.



”Logon Jussi-teksti taas kunnioittaa Ben Renvallin suunnittelemaa kipsistä patsasta ja siihen kaiverrettua fonttia. Patsas esittää hajareisin seisovaa pohjalaismiestä ja uusi Jussi- gaala logo on pohjalaismiehelle tehty”, kertoo Filmiauran hallituksesta Anna Lujanen.



Jussi-gaala järjestetään perjantaina 23.3.2018, jolloin jaetaan Jussi-palkinnot viime vuoden parhaille kotimaisille elokuville ja niiden tekijöille.