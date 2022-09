Jussi Kitusuo Assemblin Oy:n Talotekniikkaurakointiin sähkön päälliköksi

AMK Insinööri Jussi Kitusuo on nimitetty Assemblin Oy:n Talotekniikkaurakointiin sähkön päälliköksi 8.8.2022 alkaen. Kitusuo on aikaisemmin työskennellyt Aro Systems Oy:ssä projektijohtajana. Ennen Aroa Kitusuo on kartuttanut osaamistaan YIT Kiinteistötekniikka Oy:ssä sekä Caverion Suomi Oy:ssä.

Koulutukseltaan Kitusuo sähkövoimatekniikan insinööri ja hänellä on paljon kokemusta erityyppisistä projekteista, urakkamalleista ja esihenkilötyöstä. Kitusuon rooli on Assemblinin riveissä uusi – Kitusuon yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on toimia tukena sähkön projektipäälliköille ja projektinhoitajille.

- Assemblin Oy oli minulle työurallani helppo valinta. Mahtavaa päästä mukaan yrityksen toimintaan, jossa tekemisen kulttuuri sekä arvomaailma vastaavat omia arvojani, toteaa Jussi Kitusuo.

Kitusuo on viettänyt viimeiset kuukaudet hoitovapaalla ja hän kertookin, että on innolla odottanut uutta roolia yrityksessä, jossa hän pääsee tekemään töitä tiimin kanssa, jossa osaaminen on huippuluokkaa.

- Täällä on paljon tuttuja työkavereita niin toimihenkilö- kuin asentajapuolella, jota kautta tietää jo valmiiksi tekijöiden osaamisesta ja siitä, miten täällä toimitaan.

- Jussi on loistovalinta sähköurakoinnin päälliköksi. Tunnen hänet jo vuosien takaa ja uskon, että hänen draivilla ja tekemisen meiningillä pystymme toteuttamaan entistä paremmin asiakkaillemme erilaisia toteutuksia sekä tarjoamaan tekijöillemme alamme parhaan työpaikan, toteaa Assemblin Oy:n toimitusjohtaja Jukka Jäppinen.