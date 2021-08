Jussi Lipponen tv-tuotantoyhtiö Aito Median toimitusjohtajaksi

Jaa

Yhtiön omistaja Mediawan on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Jussi Lipposen, joka aloittaa tehtävässä lokakuun alussa.

Monia menestyksekkäitä sarjoja, kuten Au pairit, Suomen huutokauppakeisari, Suomalainen menestysresepti, Poliisit, Olet mitä syöt ja Ennätystehdas, tuottanut ja tänä vuonna täysi-ikäisyyttään viettävä tuotantoyhtiö Aito Media astuu uuteen aikakauteen uuden toimitusjohtajan myötä. Jussi Lipponen siirtyy rooliin väliaikaisen toimitusjohtajan Tarja Pääkkösen tilalle.

Jussi tulee johtamaan yhtiön luovaa toimintaa; laajentaen entisestään yrityksen fiktiopuolta, samalla ylläpitäen Aito Median vahvaa ja tunnistettavaa non-scripted osaamista. Nimitys tukee Mediawanin strategiaa vahvistaa ja kehittää yhtiötä kansainvälistymistavoitteiden suuntaisesti.

Jussi Lipponen on luova ja intohimoinen televisiosisältöjen ammattilainen, joka on viimeiset kolme vuotta työskennellyt tuotekehityksen ja viihteen johtajana Moskito Televisionilla. Aiemmin Jussi on työskennellyt mm. Viafree Finlandin päällikkönä Nordic Entertainment Groupissa ja C Moren kanavapäällikkönä MTV:llä.

– Olen innoissani ja otettu aloittaessani toimitusjohtajan matkani Aito Medialla. Aito Media on hieno yritys täynnä lahjakkaita ihmisiä, jotka ovat luoneet ja tuottaneet loistavia formaatteja ja sisältöjä. Odotan malttamattomana päästä työskentelemään tämän uskomattoman tiimin kanssa ja alkaa luomaan yhdessä mahtavia sisältöjä sekä strategisia ratkaisuja nykyisille ja uusille asiakkaille, Jussi Lipponen sanoo.

– Jussilla on vahva näkemys ja kokemus uusien formaattien luomisessa, ja hänen tuloksensa itsekehitettyjen ja kolmansien osapuolten formaattien myynnissä on vaikuttava. Olen ylpeä, että voin tukea häntä hänen uudessa tehtävässään ja lopulta siirtää hänelle kapulan tämän hienon yrityksen johtamisessa, Tarja Pääkkönen toteaa.

– Toivotamme Jussi Lipposen lämpimästi tervetulleeksi Aito Median tiimiin ja Mediawan-konserniin, ja kiitämme Tarja Pääkköstä hänen ammattimaisuudestaan Aiton kehityksen kannalta keskeisenä aikana. Aito Median laajentuminen etenkin fiktion saralla on yhteinen strateginen tavoite kehittää konsernia kansainvälisesti kaikissa genreissä, ja Mediawan on täysin sitoutunut tarjoamaan täyden tukensa Jussille ja Aitolle, lisää Mediawanin operatiivinen johtaja Elisabet d’Arvieu.