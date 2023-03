Jussi-Pekka Lämsän muistelmat on ainutlaatuinen kuvaus 70-luvun järjestyspoliisin työstä Helsingissä

Sattumalta poliisikouluun päätyneen nuoren miehen ura urkeni Pikku-Roban asemalla ja passipoliisina Etelä-Helsingin lähetystökortteleita kiertämällä. Passipoliisina Tehtaankadulla toimii tarkkanäköisenä aikamatkana menneisiin vuosikymmeniin ja sen värikkäisiin ilmiöihin.

Lämsä kertoo kirjassaan 70-luvun poliisikoulusta, Helsingistä ja siitä, millaista passipoliisin työ oli. Valtaosan uransa alkutaipaleesta hän vietti Tehtaankadulla polkemassa passeja. Työ oli raadollista, eikä häntä huolittu maalle.

Kolmen nuoren poliisin kimppakämpässä meno oli välillä siivotonta, taloudellinen ahdinko suuri ja silti omistautuminen työlle kokonaisvaltaista. Lämsä kuvaa työvuoronsa niin vappuna kuin itsenäisyyspäivänä vuonna -76.

Jussi-Pekka Lämsä on eläkkeellä oleva ylikomisario, joka ehti työskennellä poliisina neljänkymmenen vuoden ajan. Hän on kirjoittanut juttuja aiemmin mm. poliisin ammattilehtiin. Lämsän kirja on ensimmäinen järjestyspoliisin muistelmateos ja Pussihousut–trilogian avausosa.

Jussi-Pekka Lämsä: Passipoliisina Tehtaankadulla – Pussihousut 1, Docendo 2023, 400 sivua.

