JUSTIN BIEBER JULKISTAA UUDET GLOBAALIT KIERTUEPÄIVÄMÄÄRÄT - JUSTIN BIEBER JUSTICE WORLD TOUR

LISÄÄ KIERTUEPÄIVÄMÄÄRIÄ JAPANISSA, AASIASSA & LÄHI-IDÄSSÄ JULKISTETAAN PIAN.

NYKYISEN KIERTUEEN LISÄPÄIVÄMÄÄRÄT ALKAVAT

22.05.2022 MEKSIKOSTA (MONTERREY)

Justin Bieber ilmoitti tänään uusista päivämääristä paljon odotetulle Justice World Tour -kiertueelleen, mukaan lukien 09.08.2022 Kaisaniemen puistossa Helsingissä. Bieber kiertää toukokuusta 2022 maaliskuuhun 2023 asti viidellä mantereella, matkustaa yli 20 maahan ja esiintyy yli 90 kertaa - ja lisää esityksiä ilmoitetaan Japanissa, Aasiassa ja Lähi-idässä hyvin pian.

Uudet päivämäärät seuraavat hänen äskettäin ilmoitettua 52-päiväistä 2022 Pohjois-Amerikan kiertuettaan, joka starttaa San Diegosta 18 helmikuuta. Jokainen ilta lupaa juhlaa sekä Justinille että hänen faneilleen, jotka ovat odottaneet uusia konsertteja siitä lähtien, kun pandemia syrjäytti aiemmin ilmoitetut vuoden 2020 keikat. Kansainvälinen kiertue alkaa toukokuussa 2022 Meksikosta ja jatkuu sen jälkeen Skandinaviaan elokuussa. Etelä-Amerikkaan, Etelä-Afrikkaan ja Lähi-itään kiertue saapuu syys- ja lokakuussa ja jatkuu sieltä Australiaan ja Uuteen-Seelantiin marras- joulukuussa ennen saapumistaan Britanniaan ja muualle Eurooppaan alkuvuodesta 2023.

AEG Presentsin mainostama Justice World Tour on Justinin ensimmäinen maailmanlaajuinen kiertue sitten 2016/2017 järjestetyn Purpose World Tourin.

The Times of London kuvaili Bieberiä "lumoavaksi" ja hän esiintyi 2,7 miljoonalle fanille 2016-2017 kiertueen aikana. Justin päätti kiertueensa tuolloin 65 000 fanin edessä Lontoon British Summer Time Hyde Park -festivaaleilla.

Uudenvuodenaattona 2020 Justin livestriimasi konsertin Los Angelesista ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen muodostaen jälleen yhteyden faneihinsa ympäri maailmaa.



"Olemme tehneet kovasti töitä luodaksemme kaikkien aikojen parhaimman show'n, mitä olemme koskaan tehneet. Emme malta odottaa, että pääsemme jakamaan sen fanien kanssa ympäri maailmaa. Nähdään pian", sanoi Bieber.



Weekend Festivalin uutiskirjeen tilaajat pääsevät ostamaan lippuja ennakkoon keskiviikkona 17.11. klo 11.00. Yleinen lipunmyynti alkaa perjantaina 19.11. klo 11.00.



Justice World Tour on nimetty Justinin uusimman hittialbumin Justice mukaan. Maaliskuussa 2021 julkaistu albumi debytoi striimatuimpana albumina 117 maassa. Albumi kappaleineen on vienyt jo globaalin pop-ilmiön täysin uusiin korkeuksiin.

"Justice" on kerännyt maailmanlaajuisesti lähes 9 miljardia striimausta, valtavien kansainvälisten hittien, kuten "Anyone", "Lonely" ja "Holy" siivittämänä. Ne keräsivät jo 2 miljardia striimausta ennen uuden albumin julkaisua. Näitä seurasi lisäksi albumin megahitti ”Peaches”, joka on kerännyt tähän mennessä yli 2,5 miljardia striimausta. Kid LAROIn kanssa tehty duetto 'Stay' julkaistiin tämän vuoden heinäkuussa, ja siitä tuli kaikkien aikojen nopeiten miljardi suoratoistoa saavuttanut kappale Spotifyssa.

Bieber on ennennäkemättömällä urallaan, joka alkoi Justinin ollessa 13-vuotias, julkaissut kuusi studioalbumia. Hänellä on hallussaan 32 Guinness World Recordsia, 21 Billboard Music Awardsia, 2 BRIT Awardsia, 18 American Music Awardsia ja 21 MTV Europe Music Awardsia. Bieber on myynyt yli 70 miljoonaa albumia ja hän rikkoi viime vuonna aiemmin Elvis Presleyn hallussa olleen ennätyksen olemalla nuorin sooloartisti, jonka kahdeksan albumia on yltänyt Billboard 200 listan ykköseksi. Elokuussa hän rikkoi Spotifyn kaikkien aikojen kuukausittaisen kuuntelijaennätyksen yli 83 miljoonalla toistolla.

MTV Video Music Awards -gaalassa äskettäin Vuoden Artistiksi nimetty ja 8 MTV EMA Awards -palkintoon ehdolla oleva Bieber on edelleen maailmanlaajuisesti ykkösartisti sekä YouTubessa että Spotifyssa, vahvistaen paikkansa yhtenä 2000-luvun suurimmista poptähdistä.

JUSTIN BIEBER, THE JUSTICE WORLD TOUR – Maailmanlaajuiset päivämäärät ovat seuraavat:

Vuosi 2022

22. toukokuuta Monterrey, Meksiko - Estadio de Béisbol Monterrey

23. toukokuuta Guadalajara, Meksiko - Estadio 3 de Marzo

25. toukokuuta Mexico City, Meksiko - Foro Sol

3. elokuuta Skanderborg, Tanska - Smukfest

5. elokuuta Malmö, Ruotsi - Bigslap Xl

7. elokuuta Trondheim, Norja - Trondheim Summertime

9. elokuuta Helsinki, Suomi - Kaisaniemen puisto

4. syyskuuta Rio de Janeiro, Brasilia - Rock In Rio

7. syyskuuta Santiago, Chile - Estadio Nacional

10. syyskuuta Buenos Aires, Argentiina – Estadio Único de La Plata

28. syyskuuta Kapkaupunki, Etelä-Afrikka - Kapkaupungin stadion

1. lokakuuta Johannesburg, Etelä-Afrikka - Johannesburg FNB Stadium

13. lokakuuta Tel Aviv, Israel - HaYarkonIn puisto

22. marraskuuta Perth, Australia - HBF Park

26. marraskuuta Melbourne, Australia - Marvel Stadium

30. marraskuuta Sydney, Australia - Sydneyn jalkapallostadion

3. joulukuuta Brisbane, Australia - Suncorp Stadium

7. joulukuuta Auckland, Uusi-Seelanti - Mt Smart Stadium

Vuosi 2023

13. tammikuuta Amsterdam, Alankomaat - Ziggo Dome

16. tammikuuta Hampuri, Saksa - Barclays Arena

18. tammikuuta Zürich, Sveitsi - Hallenstadion

21. tammikuuta Lissabon, Portugali - Altice Arena

23. tammikuuta Madrid, Espanja - WiZink Center

25. tammikuuta Barcelona, Espanja - Palau Sant Jordi

Tammikuu 27 & 28 Bologna, Italia - Unipol Arena

31. tammikuuta, Köln, Saksa - LANXESS Arena

2. helmikuuta Frankfurt, Saksa - Festhalle

4. helmikuuta Berliini, Saksa - Mercedes-Benz Arena

8. helmikuuta Glasgow, Iso-Britannia - OVO Hydro

11. helmikuuta Aberdeen, Iso-Britannia - P&J Live

13. helmikuuta & 14 Lontoo, Iso-Britannia - The O2

22. helmikuuta Birmingham, Iso-Britannia - Resorts World Arena

25. helmikuuta Manchester, Iso-Britannia - AO Arena

26. helmikuuta Sheffield, Iso-Britannia – Utilita Arena

6. maaliskuuta Pariisi, Ranska - Accor Arena

9. maaliskuuta München, Saksa - Olympiahalle

11. maaliskuuta Budapest, Unkari - Budapest Arena

12. maaliskuuta Praha, Tšekki - O2 Arena

15. maaliskuuta Tukholma, Ruotsi - Tele2 Arena

17. maaliskuuta & 18 Kööpenhamina, Tanska - Royal Arena

20. maaliskuuta Antwerpen, Belgia - Sportpaleis

24. maaliskuuta Wien, Itävalta – Wiener Stadthalle

25. maaliskuuta Krakova, Puola - TAURON Arena

Rajoitettu määrä eksklusiivisia VIP-paketteja on myös saatavilla. Nämä poikkeukselliset paketit voivat sisältää huikean valikoiman eksklusiiveja istumapaikkoja, Justin fanituotteita, sekä paljon muuta.

Osana Justin Bieber World Touria faneilla on mahdollisuus voittaa lippujen päivitys VIP-paikoille tai matkan tapaamaan Justinia Propeller-alustan kautta, jossa voi osallistua mm. rikosoikeusjärjestelmän uudistamiseen REFORMin kanssa, torjumaan ilmastonmuutosta NRDC:n kanssa tai antamaan tukensa muille tärkeille hankkeille. Mitä enemmän toimenpiteitä fani suorittaa, sitä parempi mahdollisuus voittaa. Yhdessä voimme luoda konkreettisia muutoksia.

Lisätietoja löytyy osoitteessa www.justinbiebermusic.com

Yleiset myyntipäivät vaihtelevat, tarkista paikalliset listaukset kunkin maan mukaan.

Seuraa Justin Bieberiä:

www.instagram.com/justinbieber

www.facebook.com/JustinBieber/

www.twitter.com/justinbieber

www.youtube.com/justinbieber

Tietoa AEG Presentsista

AEG Presents on maailman johtava musiikki- ja viihdealan toimija ja se yhdistää live-tapahtuman voiman ja keskittyy todelliseen artistikehitykseen. Neljällä mantereella toimivalla yrityksellä on vertaansa vailla oleva sitoutuminen taiteellisuuteen, luovuuteen ja yhteisöön. Sen tentpole-festivaalit ja monipäiväiset musiikkitapahtumat, joihin kuuluvat ikoninen Coachella Valley Music & Arts Festival, legendaarinen New Orleans Jazz & Heritage Festival, British Summer Time Festival Hyde Parkissa, Stagecoach, Hangout Festival, Electric Forest, sekä Firefly, jatkavat riman asettamista elävän musiikin kokemukselle.



AEG Presents mainostaa artistien, kuten The Rolling Stonesin, Elton Johnin, Taylor Swiftin, Celine Dionin, Justin Bieberin, Kenny Chesneyn, Paul McCartneyn ja Katy Perryn, maailmanlaajuisia kiertueita klubien, teattereiden, areenoiden, stadioneiden ja tunnettujen kumppanibrändien verkoston kautta. Näihin kuuluvat esimerkiksi Goldenvoice, Messina Touring Group, Concerts West, The Bowery Presents, PromoWest Productions, Marshall Arts, Madison House Presents ja Zero Mile Presents. Yhdessä he luovat ja kehittävät vertaansa vailla olevaa infrastruktuuria artistikehitykseen ja yleisöiden tavoittamiseen.

Lisätietoja:

www.aegpresents.com