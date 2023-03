Juttuvinkki: Hiljaisuus keskellä arjen pyöritystä pysäyttää elämän ja oman itsen äärelle

Vuoden 2023 aikana Espoon seurakunnat järjestävät lähes kaksikymmentä retriittiä. Suurin osa näistä järjestetään suomen kielellä, syksyllä on tarjolla yksi retriitti erityisesti ruotsinkielisille. Näiden lisäksi Espoon seurakuntien oppilaitostyö järjestää kohdennettuja retriittejä opiskelijoille sekä eri oppilaitosten henkilökunnalle.

– Retriittejä alettiin järjestämään Espoon seurakunnissa jo 1980-luvun puolestavälistä alkaen, kertoo Lahjamarjatta Korhonen, joka on ollut ensimmäisiä koulutettuja retriitinohjaajia Espoossa.

– Retriittien muoto pysyi pitkälti samanlaisina, mutta osa pitämistäni retriiteistä oli runoretriittejä, joissa keskityttiin tietyn runoilijan, kuten Anna Maija Raittilan, Helvi Juvosen sekä Rakel Liehun teksteihin.

Retriiteistä yksi on patikointiretriitti, yksi järjestetään Tallinnan Birgittalaisluostarissa ja suurin osa omissa kurssikeskuksissa Hvittorpissa Kirkkonummella ja Velskolassa Espoossa. Kuhunkin ryhmää mahtuu parisen kymmentä osallistujaa. Majoitus on omissa huoneissa. Hiljaisuuteen laskeudutaan ensimmäisen päivän aikana. Aikaa rytmittävät yhteiset ruokailut, lyhyet rukoushetket ja virikepuheet. Osallistujien on mahdollista varata keskusteluaikoja retriitin vetäjien kanssa.



Arjen irtiotto -retriitit luovat uutta retriittiperinnettä

Neljä Espoon seurakuntien retriiteistä on uudenlaisia Arjen irtiotto -retriittejä, joihin voi tulla osallistumaan osaksi aikaa ja joissa voi halutessaan sekä tehdä etätöitä että osallistua yhteisiin hetkiin.



– Korona-aika toimi sysäyksensä toiminnalle. Ajatus kaupunkiluostarista on vahvasti takana tässä. Kirkko voi tarjota vetäytymispaikan luostarihenkiselle vetäytymiselle ja työskentelylle, kertoo Espoonlahden seurakunnan pappi Teemu Aalto uuden retriittimuodon synnystä.



– Etätöitä kotona tekevien tilanne kävi osalle tukalaksi. Ihmisten työt ja vapaa-aika tapahtuivat kaikki samojen seinien sisällä, jatkaa Teemu Aalto.



– Ajattelimme ensin työkaverini, diakoni Inkeri Oinosen kanssa, että voimme itse tulla tekemään etätöitä leirikeskukseen ja alkaa kutsua muita mukaan. Syntyy ikään kuin yhteinen tila hiljaisuuteen ja työn tekemiseen.



– Seurakunnilla on mahdollisuus tarjota hoitava kokemus leirikeskuksissa monelle ihmiselle eri elämäntilanteissa, Aalto toteaa.



Arjen irtiotto -retriitit sopivat moneen elämätilanteeseen

Arjen irtiotto -retiriittiin kuuluu päivittäin yleensä kolme yhteistä hiljentymishetkeä sekä yhteiset ateriat. Sauna on tarjolla joka ilta. Kukin voi osallistua 1–4 vuorokauden ajan, eli osallistujat voivat osin vaihtua viikon aikana. Ohjelmassa on ollut muun muassa kirjallisuusterapiaa tai äänimaljarentoutusta. Jos osallistujilla on jotain erityisosaamista, joka voi auttaa kaikkia muita osallistujia, niin siitä voi sopia etukäteen ja sen hyödyntäminen voidaan korvata vaikka ilmaisella vuorokaudella irtiotossa.



– Nyt meillä on varattuna Espoonlahden seurakunnan toimintaan neljä arkiviikkoa vuoden aikana. Ensimmäisessä Arjen irtiotossa oli viiden arkipäivän aikana yhteensä viisitoista osallistujaa, neljännessä toteutetusta irtiotosta, osallistujia oli reilu nelisenkymmentä viikon aikana, Teemu Aalto kertoo.



Osallistujien palaute Arjen irtiotto -retriiteistä on ollut erittäin hyvää. Kiitosta on saanut mahdollisuus yhdistää rauha tehdä omia töitä sekä osallistua yhteisiin hiljentymishetkiin kappelissa, luonnonkaunis ympäristö sekä valmiin ruokapöydän nautinnot. Yhdessä palautteessa kerrotaan Arjen irtioton olleen yksi parhaista asioista, mitä kirkko on viime vuosina tarjonnut.