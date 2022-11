Juurevaa ruokaa läheltä - Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut voitti Hyvä kotimainen ateria -ruokakilpailun

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen: Maailma pelastetaan viljelemällä ja varjelemalla, ei istumalla ja huutamalla 23.11.2022 10:53:17 EET | Tiedote

Maaseutu ja sen elinkeinot tarjoavat vastauksen hätään, jota maailman epävakaudessa nyt kaikkialla koetaan, totesi MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen, avatessaan valtuuskunnan syyskokouksen keskiviikkona Espoon Hanasaaressa. ”Maailmaa ei tulla pelastamaan kadulla istumalla ja huutamalla, vaan viljelemällä ja varjelemalla, ruokaa, puuta ja uusiutuvaa energiaa tuottamalla”, Viljanen sanoi. Tässä työssä Viljasen mukaan MTK:lla on ollut, on ja tulee olemaan keskeinen rooli. Valtuuskunnan kokous on kaksipäiväinen. Torstaina valtuuskunta äänestää järjestön puheenjohtajistosta.