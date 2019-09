Juurikkainen juhlavuosi parhaimmillaan

Tämä vuosi on nimetty Suomessa juurikkaiden vuodeksi. Juurikkaat ovat Vuoden vihannes 2019. Valinnan on tehnyt puutarha-alan keskusjärjestö Puutarhaliitto ja Kotimaiset Kasvikset ry apunaan muut alan järjestöt ja asiantuntijat.

Juurikkaiden ryhmä pitää sisällään tutun punajuuren lisäksi kelta- ja raitajuuren. Samaa Beta Vulgaris -ryhmää ovat myös valko- ja sokerijuurikas sekä lehti- ja ruotimangoldi.

Juurikassatoa valmistuu parhaillaan, joten on aika nostaa lautasille tuoreista juurikkaista valmistettuja ruokia. Niiden valmistaminen on helppoa ja nopeaa. Vasta maasta nostettujen juurikkaiden maku on elämys, joka on itse maistettava ja jokaisen tunnistettava omassa suussaan.

Punaisen rinnalla myös raidallisia ja keltaisia

Puna-, kelta- ja raitajuuresta on tullut ruokaharrastajien keskuudessa supersuosittuja, mutta nyt toivotaan koko kansan löytävän nämä herkut. Juurikkaat valloittavat makunsa, ravintoarvonsa ja monikäyttöisyytensä puolesta. Mitättömän pienen hiilijalanjälkensä takia juurikkaat ovat ympäristöystävällinen valinta.

Ammattiviljelijöiden mukaan juurikkaat ovat kasvaneet tänä vuonna hyvin. Touko-kesäkuun vaihteessa esiintyi tuholaisia, jotka harvensivat satoa ja paikoitellen kuivuus lisäsi työmäärää, mutta muutoin juurikkaille kesä on ollut suotuisa. Pimenevät yöt lisäävät täyteläisyyttä juurikkaiden makuun.

Juurikkaiden kokkaus on helppoa

Juurikkaita on helppo paahtaa uunissa lohkoina, joihin kannattaa jättää kuori paikoilleen. Vain tilkka öljyä, suolaa ja pippuria sekä rosmariinia tai timjamia käännellään lohkojen joukkoon leivinpaperin päälle pellillä. 200-asteisessa uunissa juurikaslohkot kypsyvät 20 - 30 minuutissa. Maustettu ranskankerma sopii kastikkeeksi. Nippupunajuuria voi myös keittää ja herkutella niillä sitruunavoin kanssa.

Moniin klassikkoruokiin kuuluu punajuuri. Tällaisia ovat punajuurisosekeitto, borssi, lindströminpihvit, rosolli ja punajuuririsotto tai -ohratto. Uutta ruokafilosofiaa on se, että kasvi käytetään mahdollisimman tarkasti kokonaan ”lehdestä juureen”. Nuorten juurikkaiden lehtiruodit voi kypsentää ja nauttia parsan tapaan. Nuoret lehdet voi käyttää pinaatin tavoin. Punajuuren versoja ja pieniä lehtiä myös viljellään syötäviksi.

Ravintoarvo hyvä

Juurikkaiden energiapitoisuus on suunnilleen samaa luokkaa kuin porkkanan. Vitamiineja niistä saa hyvin: beetakaroteenia, C- ja E-vitamiineja sekä B-ryhmän vitamiineja, joista etenkin folaattia löytyy runsaasti. Juurikkaiden kuitu on hyväksi elimistölle, ja värit kertovat bioaktiivisista aineista. Punajuuren väriaine betalaiini on antioksidantti eli se toimii elimistön suoja-aineena. Raakana punajuuri voi aiheuttaa vatsavaivoja, joten punajuuret on syytä aina kypsentää.

Lisätietoja:

kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, puh. 0400 544 728

Punajuurisosekeitto, piparjuurismetana (ohje: Pirjo Toikkanen)

500 g punajuuria

2 perunaa tai 1–2 palsternakka

2 sipulia

2 valkosipulinkynttä

pala (peukalonpään kokoinen) tuoretta inkivääriä

1–2 rkl rypsiöljyä

1–1 ¼ l kasvislientä

2 rkl limetin, sitruunan tai appelsiinin mehua

¼– ½ tl suolaa

¼ tl mustapippuria

Lisäksi:

1 tlk (120 g) smetanaa (tai ranskankermaa/paksua jogurttia)

noin 1 rkl raastettua piparjuurta

auringonkukan- tai kurpitsansiemeniä tai pähkinöitä

Kuori punajuuret, perunat tai palsternakka, sipulit ja valkosipulinkynnet sekä pala inkivääriä. Paloittele ainekset. Tuoreen valkosipulin ja inkiväärin voit raastaa.

Kuumenna kattilassa öljy ja kuumenna aineksia sekoitellen. Lisää kasvisliemi. Keitä kannen alla 45–55 minuuttia, kunnes ainekset ovat kypsiä. Soseuta sauvasekoittimen avulla.

Mausta keitto sitrusmehulla, suolalla ja pippurilla. Tarkista maku.

Mausta smetana, ranskankerma tai jogurtti piparjuuriraasteella. Tarjoa keiton lisänä myös siemeniä tai pähkinöitä, jotka voit paahtaa kuumassa pannussa, jotta niiden aromit tulevat esiin.