Juustoportin Friendly Viking’s voittoon Saksassa

”Valinta parhaaksi välipalaksi suuren maan kasvipohjaisten tuotteiden joukosta tuntuu erityisen hyvältä! Intohimoinen työ kauratuotteiden kehityksen parissa on kannattanut ja uskomme tämän menestyksen avaavan uusia ovia niin vienti- kuin kotimaankin markkinoilla.” sanoo Friendly Viking’s -viennistä vastaava vientipäällikkö Jussi Mylläri.

Kasvipohjaisten vaihtoehtojen tarjonta kasvaa vauhdilla. Saksan elintarvike- ja juomateollisuuden liitto BVE toteaa joka viidennen viime vuonna lanseeratun elintarvikeuutuuden olleen kasvipohjainen vaihtoehto eläinperäiselle tuotteelle. https://www.bve-online.de/themen/verbraucher/konsumententrends/studie-vegane-lebensmitteleinfuehrungen Tätä kehitystä ajaa erityisesti fleksaajat. Saksan Innova Market Insightsin 2021 tekemän tutkimuksen mukaan noin 5 prosenttia saksalaisista kuluttajista on vegaaneja, 8 prosenttia kasvissyöjiä ja 27 prosenttia fleksaajia. Vaikka osuus kussakin kuluttajaryhmässä on Saksassa alle maailmanlaajuisen keskiarvon, luvut osoittavat, että suuri osa kuluttajista ostaa jo kasvipohjaisia ​​vaihtoehtoja eläinperäisille tuotteille. https://www.bve-online.de/download/bve-innova-studie-2021-nachhaltigkeitstrends-ernaehrungsindustrie s.19.

"Siksi meille on ensisijaisen tärkeää niittää mainetta nimenomaan herkullisuus edellä, koska kilpailemme Saksassa kaupan hyllyillä yhtä lailla maitopohjaisia jogurtteja kuin kasvipohjaisiakin vastaan. Fleksaajalle voi lopulta olla yhdentekevää, onko tuote kasvipohjainen vai eläinperäinen, kunhan se on hyvää ja tekstuuri mieleinen" Jussi jatkaa.

Friendly Viking’s -tuotteet valmistetaan suomalaisesta kaurasta ja ne ovat gluteenittomia. Välipalojen lisäksi sarjaan kuuluu erilaisia kaurajuomia ja ruoanvalmistustuotteita. Juustoportti vie kauratuotteita useisiin Euroopan maihin ja Aasiaan.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) on maailman suurin eläinten oikeuksia puolustava järjestö.