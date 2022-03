Juustoportin yrittäjäpariskunta palkittiin arvostetun yrittäjäkilpailun alan rohkea uudistaja- ja yleisön suosikki-sarjoissa

Juustoportti on vastuullinen perheyritys, joka on onnistunut luomaan ja ylläpitämään kasvua jakehittymistä vaikeinakin vuosina. Tästä esimerkkinä on mm. hiilineutraali Vapaan lehmän tuoteperhe, huomionosoitukset hyvänä työnantajana ja perinteisen toimialan rajojen rikkojana. Vastuullisuus on kuulunut yrityksen arvoihin alusta saakka ja monipuoliset vastuullisuuden teot ovat yrityksen arkipäivää. Juustoportti on Euroopan ensimmäinen hyvinvointimeijeri, jonka kaikki tilat ovat eläinten hyvinvointia tarkastelevan Welfare Quality-sertifioinnin piirissä. Juustoportilla on meijeri- ja juustolatoiminnan lisäksi liikenneasemat Jalasjärvellä, Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä ja Kuopiossa, sekä ruokatehdas Kuopiossa.