J.V. Snellman-palkinto professori Anu Kantolalle

Helsingin yliopisto on myöntänyt J. V. Snellmanin nimeä kantavan tiedonjulkistamispalkinnon professori Anu Kantolalle ansiokkaasta toiminnasta tieteellisen tiedon välittäjänä. Kantolan työ tieteellisen tiedon yleistajuistajana on lisännyt tutkimuksen ja Helsingin yliopiston tunnettuutta ja vaikuttavuutta. Palkintosumma on 6 000 euroa.

Kun ihmiskunta on viruksen kourissa, se voi synnyttää paljon myötätuntoa ja ymmärrystä, sanoo Anu Kantola.

Viestinnän professori Anu Kantola on tutkinut urallaan poliittisia eliittejä, journalismia, skandaaleja, lobbausta, strategista viestintää ja myös yritysten johtamista. Usein tutkimusten ytimessä on ollut historiallinen muutos: miten talouskriisi tai markkinoiden vapautuminen on vaikuttanut ihmisten identiteetteihin ja yhteiskunnalliseen elämään. Kantola on jo vuosia kirjoittanut kolumneja muun muassa Helsingin Sanomiin ja Suomen Kuvalehteen sekä esiintynyt TV:ssä ja radiossa. Mediassa hän on osannut oivallisesti kytkeä Suomessa ja maailmassa tapahtuvia moninaisia muutoksia ja esiin nousseita uusia ilmiötä oman tieteenalansa käsitteistöön. - Kantolalla on moderni, avarakatseinen ja hauskakin tapa ilmaista ajatuksiaan lukijaa ja kuulijaa inspiroivasti. Hän on auttanut muutosten äärellä ymmällään olevaa suurta yleisöä löytämään nimiä hämmentäville ilmiöille ja antanut siten välineitä ajattelulle. Hän on pystynyt avaamaan politiikan koukeroita suurelle yleisölle, palkintoperusteluissa todetaan. Professori Kantola johtaa tutkimusprojektia Kansalaisuuden kuilut ja kuplat, jossa selvitetään, kuinka globaalit muutokset muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä. Projekti tutkii myös, miten poliittinen päätöksenteko vastaa kansalaisten kokemiin muutoksiin.

Tutkija puolusti Huipputuloiset-teosta julkisuudessa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -projektissa julkaistiin ensimmäiset tulokset viime syksynä, kun Kantola julkaisi yhdessä Hanna Kuuselan kanssa kirjan suomalaisten huipputuloisimmasta promillesta ja selvittivät mitä nämä ajattelevat itsestään ja yhteiskunnasta. Heidän Suomen rikkaimmista kirjoittama kirja Huipputuloiset herätti keskustelua. Kirja osoittaa, että tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä voi kirjoittaa tarkasti ja samalla viihdyttävästi. Huipputuloiset nosti kysymyksen laadullisen tutkimuksen metodeista aina valtavirran uutisiin. Kantola osallistui ahkerasti keskusteluun ja puolusti tutkimusta niin perinteisessä mediassa kuin sosiaalisessakin mediassa. - Jotenkin olin ylpeä suomalaisuudestani, kun kävin sitä keskustelua. Vaikka Twitteriä paljon moititaan ja usein ihan syystä, niin onhan se juhlavaa, että Suomessa kaikki voivat taittaa innolla peistä akateemisen tutkimuksen ytimessä olevista metodikysymyksistä, Anu Kantola sanoo. Kantola otti palkinnon vastaan tänään Helsingin yliopistolla ja viittasi kiitospuheessaan myös akuuttiin koronakriisiin uskoen, että kriisi voi muuttaa sitä miten ymmärrämme yhteiskunnan. - Osa uskoo, että kriisi saa valtiot kääntymään sisäänpäin ja rakentamaan lisää muureja. Mutta suunta voi kääntyä myös toisin päin. Kun ihmiskunta on viruksen kourissa, se voi synnyttää paljon myötätuntoa ja ymmärrystä. Yhteiskunnat katsovat toisiansa, ottavat mallia ja oppivat yhdessä. Kantolan pyrkimys ymmärtää isoja kehityskulkuja on huomattu laajemminkin. Kuvaavaa on, että professori Kantola pääsi toisena naisena kymmenen merkittävimmän suomalaisen ajattelijan joukkoon, kun Ylen A-studio listasi älykköjä syksyllä 2018.

Lisätiedot:

Anu Kantola

Puh. 050 583 4644

anu.kantola@helsinki.fi

