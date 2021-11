Jyrki Konola SAK:n kasvu ja vaikuttaminen -osaston johtajaksi

Työehtosopimusten yleissitovuus saa suomalaisilta vahvan tuen 9.10.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

SAK:n teettämässä kyselyssä suomalaisista 75 prosenttia on sitä mieltä, että työehtosopimusten yleissitovuus on säilytettävä. Tätä mieltä on selvä enemmistö kaikissa ikäryhmissä. Enemmistö vastanneista ei myöskään halua, että paikallisesti voisi sopia työehtosopimuksia heikommista työehdoista.