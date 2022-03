Jyty, JHL ja JUKO: Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto uudelleen käyttöön

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee seuraavia sopimusaloja:

• kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

• kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

• kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

• kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

• sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.

Kunta-alan sopimusten viranhaltijat eivät kuulu kiellon piiriin. Kiellon ulkopuolelle rajataan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Jytyn, JHL:n ja JUKOn nyt julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on kunta-alalla kolmas. Ensimmäinen koko kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli 7.–13.3. ja toinen 21.3.–27.3.

– Meillä on tahtotila sopimuksen syntymiseen, mutta myös valmius laajentaa toimenpiteitä yhä entisestään, jos näin ei käy. Kunta-alalle tarvitaan palkkaohjelma ja reilut korotukset, eikä tämä ratkaisua viivyttämällä muuksi muutu, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima huomauttaa.

– Toistuvien ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen sekä laajojen koko ajan laajenevien lakkovaroitusten on viimeinkin herätettävä kuntatyönantaja ja sen taustalla olevat poliittiset päättäjät siihen, että tyhjillä lupauksilla ja kiitospuheilla ei nyt palkkaohjelmasta selvitä. Nyt on muutoksen aika, korostaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).

– Jäsenemme ovat tosissaan ja vaativat kunnollisia palkankorotuksia koko kunta-alalle. Me olemme valmiita laajentamaan ja lisäämään painostustoimia, mikäli neuvottelut eivät ala etenemään. Tarvittaessa laitamme vaikka koko valtakunnan kiinni, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine jyrähtää.



Useita lakkovaroituksia annettu – mukana noin 81 000 kuntapalkansaajaa

Koko kunta-alaa koskevien ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen lisäksi Jyty, JHL ja JUKO ovat lakkoilleet ja jättäneet lakkovaroituksia kymmeneen kaupunkiin neljässä aallossa. Jytyn ja JHL:n jäsenet olivat lakossa Rovaniemellä ja Jyväskylässä 23.3.–24.3. ja ovat tällä viikolla lakossa Tampereella ja Kuopiossa 29.–30.3. Jyty, JHL ja Juko ovat jättäneet lakkovaroituksen Ouluun ja Turkuun 6.–7.4.

JUKOn osalta työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on siirtänyt kaksi ensimmäistä lakkoaaltoa kahdella viikolla eteenpäin pidettäväksi Jyväskylässä ja Rovaniemellä 6.–7.4. sekä Kuopiossa ja Tampereella 12.–13.4.

Neljäs lakkovaroitus on julistettu viikon mittaisena pääkaupunkiseudulle Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin pääsiäisen jälkeen 19.–25.4. Pääkaupunkiseudulla lakkojen piirissä on noin 31 000 palkansaajaa. Kaikissa lakkoaalloissa on mukana kaikkiaan noin 81 000 kuntapalkansaajaa.



Lisätietoja medialle:



Julkisen alan unioni JAU

Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, 050 591 2341

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), 0500 652 872