Jyty: Kirkon neuvotteluissa ajauduttiin sovitteluun

Kirkon sopimusneuvottelujen hankalan ja jumiutuneen neuvottelutilanteen vuoksi sopimusosapuolet päättivät tänään perjantaina 3.4. yksimielisesti hakeutua vapaaehtoiseen sovitteluun.

Kirkon neuvotteluja uudesta virka- ja työehtosopimuksesta on käyty tammikuusta alkaen, mutta neuvotteluissa ei ole edistytty lukuisista yrityksistä huolimatta. Osapuolet lähettivät tänään yhteisen pyynnön valtakunnansovittelijalle ja jäivät odottamaan sovittelukutsua.



– Kirkon sopimusneuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan, josta on vaikea päästä eteenpäin. Tämän vuoksi koimme tarpeelliseksi pyytää apua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalta, joka entisenä Kirkon työmarkkinalaitoksen pääneuvottelijana tuntee kirkon alan erittäin hyvin, Jytyn neuvottelija Anne Sarvi sanoo.



– Koronavirustilanne haastaa seurakuntia, jonka työntekijät joutuvat venymään hankalassa tilanteessa. Normaalimittainen sopimuskausi toisi kuitenkin seurakuntien työntekijöille tarvittavaa vakautta ja työrauhaa, Anne Sarvi jatkaa



– Seurakunnissa työskentelevät tekevät arvokasta työtä ja myös he ovat ansainneet yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, Sarvi korostaa.



Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vetoaa myös seurakuntiin ja kirkon päättäjiin, että henkilöstön lomautuksiin ja säästötoimiin ei mentäisi koronaviruskriisin hetkellä. Seurakuntien henkilöstöä tarvitaan erityisesti, kun ihmisillä on hätä ja huoli omasta ja yhteiskunnan selviytymisestä.



Lisätietoja Jytyssä:



Työmarkkinalakimies Anne Sarvi, puh. 020 789 3713, anne.sarvi@jytyliitto.fi



* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.