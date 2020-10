Jyty mielenilmaukseen Lahden ateriapalveluiden puolesta – myyntisuunnitelmat vastuuttomia

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vastustaa Lahden kaupunginhallituksen esitystä omien laadukkaiden ja toimivien ateriapalveluiden myymisestä yksityiselle toimijalle. Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki pitää täysin vastuuttomana sitä, että Päijät-Hämeen ateriapalveluiden omaa johtoa, henkilöstöä ja henkilöstön edustajia ei ole asiassa kuunneltu lainkaan, vaan myyntiaikeet ovat tulleet täytenä yllätyksenä.

Lahden kaupunginhallitus esittää 5.10. kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että kaupungin ateriapalvelut kilpailutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) kanssa. Kilpailutuksen yhteydessä ehdotetaan, että Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakkeet myydään.

Päijät-Hämeen ateriapalveluiden johto on ottanut myyntiaikeisiin ja kilpailuttamiseen kantaa osuvasti mielipidekirjoituksella (ESS 5.10.2020). Yhtiön johdon mukaan ateriapalvelut ovat saavuttaneet kaikki Lahden kaupungin asettamat tavoitteet ja lisäksi asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden arviot ovat olleet huipputasolla. Samalla tuodaan hyvin ilmi, miten ateriapalveluiden kustannuksia on tarkoituksellisesti vertailtu harhaanjohtavasti.

Ateriapalveluissa työskentelevien noin 300 työntekijän peruspalkka on noin 1800 euroa kuukaudessa. Raaka-aineiden osuus kouluaterian hinnasta on tällä hetkellä alle euron per annos.

– Vastuullista omistajaohjausta ei ole henkilöstön jo ennestään pienten palkkojen ja työehtojen heikentäminen. Vastuullista toimintaa ei ole myöskään kuntalaisten toimivien ja laadukkaiden palveluiden huonontaminen puhumattakaan päätöksenteon tarkoituksellisesti salailusta, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa.

– Odotamme Lahden valtuutettujen tekevän vastuullisemman ratkaisun kuin kaupunginhallitus teki. 1800 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkoista ei ole varaa leikata enempää. Lahden ateriapalveluiden ulkoistussuunnitelmat ovat jälleen yksi esimerkki törkeästä työehtoshoppailusta. Peräänkuulutamme kuntasektorilta yhteiskuntavastuuta, Jytyn puheenjohtaja huomauttaa.

Jyty osallistuu mielenilmaukseen Päijät-Hämeen ateriapalvelut Oy:n myymistä ja kilpailuttamista vastaan Lahden Sibeliustalon edessä maanantaina 5.10. klo 16.30 – 18.00. Lahden kaupunginvaltuusto kokoontuu päättämään ateriapalveluiden myynnistä ja kilpailuttamisesta samaan aikaan kello 18.00.

Lisätietoja:

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Jytyn alueasiamies Maija Kuittinen, Itä-Suomen alue, puh. 0400 378 886, maija.kuittinen@jytyliitto.fi

Pääluottamusmies Eeva Marttila, Päijät-Hämeen ateriapalvelut, 044 482 6128, eeva.marttila@paijatateria.fi

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.