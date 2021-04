Jyty: Työttömyysturvaa ei saa leikata

Jaa

Hallituksen puolivälitarkastelu ja kehysriihi julkisen talouden suunnitelmasta pidetään 21.–22.4. Ammattiliitto Jytyn puheenjohtajan Jonna Voiman mukaan hallituksen riihipöydällä haasteista ei ole ainakaan puutetta. Jytyn kannalta erityinen mielenkiinto liittyy työllisyystoimiin ja työvoimapolitiikkaan.

Suomessa on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan noin 330 000 työtöntä. Työttömien työllistymisen tukemiseen on Voiman mukaan panostettava osaamiseen satsaamalla. ”Siihen tarvitaan lisää työvoimakoulutusta ja työvoimapalvelujen kehittämistä. Lisäksi ns. jatkuvan oppimisen merkitystä ei koskaan korosteta liiaksi.”

Työttömyysturvaa on uudistettava Voiman mukaan kannusteiden kautta, ei ihmisten toimeentuloa leikkaamalla. ”Menneinä vuosina ansiosidonnaista työttömyysturvaa on leikattu riittämiin. On hyvä muistaa, että jo Sipilän hallitus pudotti ansiosidonnaista sadalla päivällä ja tällä hallituskaudella on päätetty työttömyysturvan lisäpäivien poistosta.”

Työvoimakoulutuksen uudistaminen on Voiman mukaan osaavan työvoiman riittävyyden näkökulmasta yksi tärkeimmistä painopistealueista. Voima vaatii työvoimapoliittisten resurssien nostamista sellaiselle tasolle, jolla tavoitetaan paitsi nuoret ammattiin valmistuneet myös ikääntyneet työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat.

”Vain aktiivisella työvoimapolitiikalla voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin työvoiman riittävyyden suhteen. Työttömien tilanteen heikentäminen ei tätä haastetta ratkaise”, sanoo Voima.

*Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Lisätietoja: puheenjohtaja Jonna Voima, jonna.voima@jytyliitto.fi, puh 0505912341