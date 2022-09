Jyty vaatii Helsinkiä korottamaan työntekijöille maksettavaa palkkasotkukorvausta

– Palkanmaksun viivästykset ovat aiheuttaneet työntekijöille paljon huolta ja ikäviä tilanteita, joita ei kuitata tällaisella muodollisella viivästysmaksulla. Esitetty summa on pelkän harmistuksenkin korvaajana aivan liian pieni. Niille, joille palkkaviivästykset ovat aiheuttaneet taloudellista vahinkoa, menetykset on korvattava täysimääräisesti. Jokainen tapaus on käytävä läpi erikseen, kommentoi Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.



Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat jatkuneet viime keväästä lähtien, kun kaupunki otti käyttöön Sarastia-palkanmaksujärjestelmän. Pahimmillaan sadat kaupungin työntekijät ovat jääneet kokonaan ilman palkkaa ja tuhansilta on puuttunut osa palkasta.



Kunta-alan järjestöt jättivät elokuussa kaupungille ehdotuksen, miten palkanmaksun viivästykset korvataan henkilöstölle. Järjestöt odottivat kaupungin neuvottelevan korvauksesta, mutta toisin kävi.



– Palkanmaksusotkua on pahoiteltu Helsingin kaupungin ylintä johtoa myöten. Yksioikoinen päätös viivästysmaksusta puhuu kuitenkin toista kieltä. Nyt Suomen suurimmalla työnantajalla olisi ollut hyvä tilaisuus paikata Sarastia-sotkun aiheuttamaa mainehaittaa, Voima huomauttaa.



Tilanne näyttää Voiman mielestä erityisen ristiriitaiselta siksi, että samaan aikaan kaupunki maksaa Deloittelle pari miljoonaa euroa palkanmaksujärjestelmän ongelmien korjaamisesta. Voima toivoo, että nyt ymmärrettäisiin myös palkkahallinnon resurssoinnin tarve.



– Palkkahallinnossa työskentelevät jäsenemme ovat varoittaneet puutteellisten resurssien riskeistä jo kauan ja toivoneet lisäresursseja. Näitä varoituksia ei ole kuunneltu ja nyt maksamme siitä kovan hinnan. Tämä sotku osoittaa, miten tärkeitä toimivat tukipalvelut ovat koko kaupungin toiminnalle, Voima painottaa.



Lisätietoja Jytyssä:



Puheenjohtaja Jonna Voima, p. 050 591 234, jonna.voima@jytyliitto.fi

