Jytyn liittovaltuusto: Yt-lainsäädännössä parannettava henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia

Jytyn liittovaltuusto pitää hyvin valitettavana, että ensimmäinen mielikuva yt-laista on usein yt-menettelyn jälkeiset irtisanomiset. Yhteistoimintalain ideana on kuitenkin ollut vuorovaikutuksen ja vuoropuhelun parantaminen työnantajan ja työntekijöiden välillä ja siitä saatava hyöty niin henkilöstölle kuin työnantajalle.

Yt-lainsäädäntöä ollaan paraikaa uudistamassa kokonaisvaltaisesti ja muutostarpeista on annettu selvitys työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä viime vuoden lopulla. Suunnitelmissa on, että hallitus antaisi yt-lain uudistamisesta esityksen ensi vuoden alkupuolella.

Jytyn liittovaltuusto pitää yt-lakien uudistamista erittäin tarpeellisena. Liittovaltuuston mielestä yhteistoiminta ja vuorovaikutus kuuluu olennaisena osana kaikille työpaikoille. Keskeisinä tavoitteina tulee olla henkilöstön tosiasiallisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, yhteistoiminnan edistäminen, työhyvinvoinnin parantaminen ja jatkuva ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Oleellista yt-menettelyssä on henkilöstön ja ennen kaikkea luottamusmiesten tiedonsaanti hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa sekä todelliset vaikuttamismahdollisuudet itse päätöksiin. Erityisesti työvoiman vähentämistilanteissa tiedonsaantioikeutta, neuvotteluaikaa ja vaikuttamismahdollisuuksia tulisi lisätä. Liittovaltuuston mielestä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanominen on Suomessa liian helppoa. Kyse on ennen kaikkea työsuhdeturvasta.

Käytännössä vuoropuhelun toimivuutta parantaisi henkilöstön edustajan osallistuminen yrityksen hallintoon. Tämä johtaisi myös henkilöstön tasa-arvoiseen tiedonsaantiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Tässä asiassa mallia voisi ottaa Ruotsista, jossa työntekijöiden osallisuus yritysten hallinnossa on merkittävä.

Jytyn liittovaltuusto pitää tarpeellisena, että lakiin kirjataan edelleen riittävät velvoitteet vuoropuhelun takaamiseksi ja sanktiot velvoitteiden rikkomuksille. Valitettavasti käytäntö on osoittanut, että vain riittävät sanktiot motivoivat työnantajaa riittävään yhteistoimintaan. Liittovaltuusto peräänkuuluttaa kokonaisvaltaista asenteellista ja kulttuurista muutosta yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi työyhteisöissä.

Liittovaltuusto ihmettelee, miksi ei ymmärretä sitä, että henkilöstön vuorovaikutusmahdollisuuksien edistäminen on yhtä lailla työnantajan etu. Henkilöstö on sitä motivoituneempi ja sitoutuneempi työhönsä, mitä paremmin tiedonkulku toimii ja henkilöstö pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan.

Yt-lainsäädännössä tärkeää on myös henkilöstön osaamistarpeiden ennakointi, jolloin tulee kiinnittää huomiota henkilöstön ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Näin voidaan ennakoida muutoksia ja vähentää yt-menettelyn jälkeisiä henkilöstön vähentämistilanteita.

Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.