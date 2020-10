Jytyn puheenjohtajakisassa neljä ehdokasta

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtajavaaliin marraskuussa on ilmoittautunut kaikkiaan neljä ehdokasta. Liiton nykyinen, liittoa vuodesta 2010 johtanut Maija Pihlajamäki ilmoitti jo kesäkuussa tavoittelevansa jatkokautta.

Maija Pihlajamäen lisäksi marraskuun 23.–24. päivä järjestettävässä sääntömääräisessä syyskokouksessa ehdokkaina ovat kolme liiton palkkalistoilla olevaa toimihenkilöä: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, Etelä-Suomen alueasiamies Kimmo Hollmén ja Länsi-Suomen alueasiamies Olli Järvelä.

Jytyn puheenjohtajana toiminut Maija Pihlajamäki (56) on Helsingistä ja koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri, valmistunut Vaasan yliopistosta. Lisäksi hän saa joulukuussa valmiiksi Tampereen yliopistoon suoritetun järjestöjohtamisen EMBA-tutkinnon. Pihlajamäki on syntyisin Etelä-Pohjanmaalta Lehtimäeltä.

Jytyn Etelä-Suomen aluetoimistossa Turussa alueasiamiehenä toimiva Kimmo Hollmén (41) on ollut Jytyn palkkalistoilla vuodesta 2012. Hän on opiskellut Turun yliopistossa ja on koulutukseltaan valtiotieteiden ylioppilas sekä maatalousyrittäjä. Syntyjään Hollmén on Kaarinasta, jossa myös asuu.

Tampereella asuva ja alueasiamiehenä liiton Tampereen aluetoimistossa vuodesta 2005 toiminut Olli Järvelä (47) on valmistunut Turun yliopistosta kasvatustieteen kandidaatiksi ja on viimeistelemässä kasvatustieteen maisterin tutkintoa Tampereen yliopistossa.

Jytyn edunvalvontaosaston johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima (44) on Helsingin yliopistosta valmistunut oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Jytyn työmarkkinalakimiehenä Voima aloitti vuonna 2006. Hän asuu Porvoossa, mutta on syntyjään Helsingistä.

Jytyn puheenjohtajavalinnan tekee 8. lokakuuta päättyneessä sähköisesti toimitetussa liittovaltuustovaalissa valittu Jytyn uusi 37-jäseninen liittovaltuusto. Se järjestäytyy ensimmäisen kerran 23.11. kokouksen ensimmäisenä päivänä. Liittovaltuuston eri ryhmien, ryhmiin kuulumattomien ja mahdollisten uusien ryhmien kokoonpano selviää tuolloin. Valtuutetuista noin kolmannes on ollut edellisessä valtuustossa, joten pääosa on siis uusia.

Jytyn neljällä alueella 25.9.–8.10. toimitetut liittovaltuustovaalit olivat aiempien vaalien tapaan epäpoliittiset. Puheenjohtajavaali toimitetaan äänisalaisuus säilyttäen.

Lisätietoja:



Maija Pihlajamäki, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi, puh. 0400 537 756

Jonna Voima, jonna.voima@jytyliitto.fi, puh. 050 591 2341

Olli Järvelä, olli.jarvela@jytyliitto.fi, puh. 040 588 7987

Kimmo Hollmén, kimmo.hollmen@jytyliitto.fi, puh. 040 556 1809

* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jyty täytti 100 vuotta v. 2018 ja se on Suomen vanhin kunta-alan ammattiliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. Jytyn jäsenistöstä 84 % on naisia.