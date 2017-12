Jyväskylän Kankaalle avautuu uusi ja moderni pysäköintitalo

Jyväskylän Kankaalle avautuu 15.12.2017 klo 12.00 uusi ja moderni pysäköintitalo P-Pergamentti. Lähes 20000 kerrosneliötä kattava pysäköintitalo palvelee sekä Kankaan alueen asukkaita, että siellä työskenteleviä ihmisiä. Lähes koko Kankaan alueen pysäköinti on haluttu järjestää tässä vaiheessa yhteen pysäköintitaloon, jotta piha-alueet voidaan kokonaan rauhoittaa ihmisten käyttöön. P-Pergamentissa on yhteensä seitsemän kerrosta, joista viisi on maan päällä ja kaksi kerroksista sijaitsee maan alla. P-Pergamentissa on käytettävissä 622 pysäköintipaikkaa.

Pysäköintitalo P-Pergamentti Jyväskylän Kankaalla

Pysäköintitalon suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty huomiota nykyaikaiseen teknologiaan, entistä sujuvampaan pysäköintiin ja pysäköintitalon estetiikkaan. Jokaisella pysäköintipaikalla on oma sähköpistoke, jota on mahdollista käyttää joko sähköauton lataamiseen tai moottorin lämmittämiseen. Sähköpistokkeita ohjataan erillisen mobiiliapplikaation kautta. Applikaatio ladataan omaan älypuhelimeen, jonka jälkeen rekisteröidytään palvelun käyttäjäksi, sekä ladataan rahasaldo, joka vähenee sähkön käytön mukaan. Rekisteritunnistusjärjestelmä huolehtii sisään- ja ulosajon sujuvuudesta ja pysäköintimaksun voi suorittaa joko automaattikassaan, tai pois lähtiessä ulosajopuomilla pankkikortilla. Kankaan P-Pergamentista löytyy myös SPOT Your Car-palvelu, jonka avulla auton paikantaminen pysäköintitalosta on nopeaa ja vaivatonta. Lisäpalveluna löytyy myös autopesula Pesupojat, joka huolehtii auton pesusta pysäköinnin aikana erillisen sopimuksen mukaan. Kankaan pysäköintitalossa on kiinnitetty paljon huomiota myös itse rakennuksen sulautumiseen Kankaan historialliseen miljööseen. Pysäköintitaloon ja sen ympäristöön on kiinnitetty paljon huomiota. Taiteilijat Jaakko Niemelä ja Helena Hietanen ovat suunnitelleet pysäköintitalon kahdelle julkisivupinnalle ulottuvan, yli 2000:n neliömetrin kokoisen taideteoksen, jonka aiheena on Jyväskylän historia ja vanhat kartat. Teos herää eloon pimeän tullen, siitä pitää huolen osaksi taidehankintaan kuuluva, ohjelmoitu julkisivuvalaistus. Sisätilan taiteesta vastaa taiteilija/arkkitehti Kaisa Berry, jonka taide tuo mittakaavaltaan suureen betonitilaan iloa värin ja grafiikan keinoin. Kuhunkin kerrokseen suunnitellut seinälle ja lattiaan maalattavat teokset saavat inspiraationsa Jyväskylän vanhoista kartoista ja ne jatkavat julkisivutaiteen karttateemaa. Kerroksille suunnitellut omat värinsä auttavat asukkaita ja muita pysäköintitalon käyttäjiä orientoitumaan. Lattiapintoihin maalattavat kuviot ovat pieniä yllätyksiä suuressa kokonaisuudessa. Taidehankinnat ovat osa Kankaan prosenttikulttuurin taidekokonaisuutta. Teokset julkistetaan virallisesti Valon päivänä 3.2.2018.

Kuvat Pysäköintitalo P-Pergamentti Jyväskylän Kankaalla Lataa

